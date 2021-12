Scardinano la finestra dal muro per entrare in casa e rubare

GROSSETO – Hanno aspettato che uscisse di casa per andare al lavoro, dopo le 18.30 e poi sono entrati scardinando la finestra dal muro.

Ieri sera i ladri sono entrati in una casa che si trova nella zona del Casotto Pescatori, sulla strada provinciale 80, tra Grosseto e Marina.

Hanno attesa che la proprietaria uscisse e poi hanno letteralmente scardinato una finestrella per entrare dentro. Hanno messo tutto sottosopra, senza trovare nulla (di solito cercando oro o denaro), e poi sono fuggiti.

Indenne il vicino, che era in casa al momento del furto. Nella zona ci sono tre poderi che in passato sono stati “visitati” dai ladri.

«C’era stato un furto in via Cimabue – afferma un membro del Controllo di vicinato – e ho pensato che poi sarebbe toccato a noi. In questo periodo, ogni anno, lo schema è sempre più o meno lo stesso: Cimabue, Casotto e Marina».