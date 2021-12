Mufloni del Giglio: incontro alla Camera tra Sammuri e l’onorevole Brambilla

ISOLA DEL GIGLIO – «L’intergruppo parlamentare per i diritti degli animali sarà costantemente informato sulle modalità di cattura e trasferimento dei mufloni dell’isola del Giglio». E’ questo l’esito dell’incontro di ieri, alla Camera, tra una delegazione dell’Intergruppo, presieduto dall’onorevole Michela Vittoria Brambilla, e il presidente del Parco Giampiero Sammuri.

All’incontro hanno partecipato, oltre all’onorevole Brambilla, la vicepresidente senatrice Loredana De Petris e il senatore Gianluca Perilli. «Otto giorni fa – spiega Brambilla – mi sono accordata con il presidente Sammuri che ha fermato gli abbattimenti dei mufloni del Giglio. Dopo anni di uccisioni e dopo l’abbattimento, proprio il giorno precedente, di altri 4 animali, sono felice ed orgogliosa di avere trovato l’intesa a seguito della quale il presidente ha richiamato immediatamente i cacciatori. Gli abbattimenti sono stati quindi sospesi per procedere allo spostamento degli animali in altre aree. Così i mufloni hanno avuto salva la vita».

Ieri, la seconda tappa.

Spiega l’ex ministro: «In qualità di presidente dell’Intergruppo per i diritti degli animali, insieme con i colleghi senatori De Petris e Periĺli, ho incontrato il presidente Sammuri per condividere, con trasparenza e chiarezza, le modalità di cattura e trasferimento dei mufloni. L’Intergruppo, espressione del Parlamento, eserciterà la sua funzione di controllo con l’intento di garantire anche un apporto costruttivo all’ente parco. Grazie al presidente Sammuri per la rinnovata disponibilità e grazie a tutti coloro che sostengono questa battaglia. Io – conclude l’on. Brambilla – non mollo mai».