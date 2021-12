Coronavirus: in Toscana 669 nuovi casi. I ricoveri sono 250

GROSSETO – I nuovi casi registrati in Toscana sono 669 su 31.887 test di cui 9.682 tamponi molecolari e 22.205 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,10% (8,0% sulle prime diagnosi).

Ad anticipare i dati di oggi è il presidente Eugenio Giani.

Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri: oggi nella nostra Regione i posti letti occupati in terapia intensiva rimangono stabili rispetto a ieri a 49 (8,60% l’indice di saturazione); in area Covid i ricoveri sono 250, +4 rispetto a ieri (4,97% l’indice di saturazione)

Intanto prosegue la campagna vaccinale: attualmente in Toscana sono state somministrate 6.475.461 dosi.