ArrivaNatale: la storia di oggi, 5 dicembre. ASCOLTA

Ascolta "#ArrivaNatele: la storia del giorno, 5 dicembre" su Spreaker.

GROSSETO - Oggi è il 5 dicembre e possiamo aprire la quinta porticina del calendario dell’avvento. Quello de IlGiunco.net quest’anno è davvero speciale perché raccoglie in un podcast tante sorprese e curiosità per i nostri lettori. Perché un podcast? Perché lo potete ascoltare sempre, in macchina mentre portate a scuola i vostri bambini, al lavoro, mentre state bevendo un caffè al bar o in qualsiasi altro momento che vi piace.

Quindi fino al 25 dicembre vogliamo scoprire insieme a voi alcune curiosità che forse non sapevate sulla festa più amata dell’anno.

Anche oggi faremo un viaggio in un altro Paese, ma restiamo all’interno dei confini europei. Vi portiamo in Germania dove la notte tra il 5 e il 6 dicembre è davvero magica per tutti i bambini. Scopriamo perché.