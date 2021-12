Aggressione in centro armati di coltello: un ferito, cinque persone coinvolte

GROSSETO – Cinque persone sono state fermate ieri sera, dopo un’aggressione avvenuta in piazza San Francesco a Grosseto. La zona, come dice il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, è «sorvegliata speciale, con un presidio fisso nel fine settimana da parte della Polizia municipale».

Ieri sera, verso le 22, una persona è stata soccorsa dagli operatori del 118 dopo aver riportato «lesioni da arma da taglio. La presenza degli agenti della Polizia municipale ha consentito di chiamare i rinforzi a seguito dell’aggressione, così da permettere soccorsi tempestivi e procedere con l’individuazione e il fotosegnalamento dei responsabili dell’accaduto che sono stati fermati subito dopo, sempre dalla Polizia municipale. Coinvolte nell’episodio cinque persone di nazionalità straniera»

«In piazza San Francesco così come altre zone del centro storico – afferma il primo cittadino – abbiamo intensificato ulteriormente i controlli della Polizia municipale, soprattutto nelle sere del fine settimana. Questo sia a seguito delle segnalazioni arrivate al Comune sia in vista dell’avvicinarsi delle Festività natalizie che richiedono sempre ulteriori attenzioni da parte della Polizia municipale e delle Forze dell’ordine al lavoro su tutto il territorio. In questo caso il presidio voluto dal comandante Alessio Pasquini è stato determinante per individuare e fermare gli aggressori».

Solo qualche giorno fa un’altro uomo era stato ferito, sempre con un coltello, nella zona di via Oberdan.