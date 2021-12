GROSSETO – Etruria Retail consolida la sua presenza a Grosseto con il nuovo Carrefour Market Superstore inaugurato oggi, sabato 4 dicembre. Con il negozio in via Repubblica Dominicana 114, l’azienda leader della grande distribuzione nel centro Italia si conferma un punto di riferimento nel capoluogo maremmano, dove è presente con 11 punti vendita e nel territorio provinciale dove conta 49 negozi.

Il supermercato è stato con una cerimonia del taglio del nastro a cui hanno preso parte: Graziano Costantini, direttore generale di Etruria Retail; Maurizio Nicolello, direttore commerciale di Etruria Retail; Riccardo Santini, direttore G.M.S, rete diretta Etruria Retail, Fabrizio Rossi e Bruno Ceccherini, rispettivamente vicesindaco e assessore alle attività produttive del Comune di Grosseto.

Tutti i numeri di un punto vendita “in rosa”. Il nuovo punto vendita si sviluppa su una superficie di 1200 metri quadrati che accoglieranno circa 12 mila referenze, 2800 delle quali relative ai “freschi”, con oltre 500 articoli in promozione. Ad accogliere i clienti sarà una squadra di 48 persone, formata per oltre il 70 per cento da donne e per più del 40 per cento da under 30.

Tante novità e offerte sempre all’insegna della qualità. Tra le tante offerte del negozio spiccano alcune “chicche”: la produzione in proprio di pizza e delle tipiche ‘schiacce’ nella panetteria, gli hamburger preparati nel ricco reparto della macelleria, rifornito, ogni giorno, con le migliori carni maremmane. Le eccellenze ortofrutticole del territorio sono le protagoniste del reparto ortofrutta, caratterizzato, tra l’altro dai pronti in tavola, freschi, gustosi e preparati sul momento. Il nuovo supermercato, inoltre, propone molti prodotti a marchio Carrefour per tutti i gusti: da chi cerca le eccellenze gastronomiche italiane, alla selezione d’ingredienti raffinati per ricette originali, fino alla gamma bio, con oltre 400 prodotti, no gluten o ai prodotti pensati per una vita sana ed equilibrata.

Sapori & Valori da abbracciare. Il nuovo Carrefour Market Superstore sarà anche un ulteriore presidio del progetto “Sapori & Valori” finalizzato a sostenere i produttori locali. Anche nel supermercato di via Repubblica Dominicana, infatti, l’impegno di Etruria Retail è quello di aiutare le piccole e medie aziende locali, offrendo la miglior tradizione agroalimentare toscana e maremmana e garantendo qualità, freschezza a prezzi sempre convenienti.

Design, sostenibilità e responsabilità sociale. Il nuovo punto vendita si contraddistingue anche per un design innovativo e molto ricercato, che si sposa all’attenzione rivolta alla sostenibilità. Tutti gli impianti, infatti, sono di ultima generazione e mirati al risparmio energetico, a partire dalle luci che si ‘autoregolano’ sulla base dell’utilizzo che ne viene fatto. I 1200 metri quadrati sui quali si sviluppa il negozio, inoltre, sono stati pensati per venire incontro alle persone ipovedenti. Lungo tutto il punto vendita, infatti, è stato allestito un percorso dedicato per identificare i diversi reparti.

Consegna a domicilio o ritiro nel punto vendita. Tra i servizi offerti dal nuovo supermercato ci sono quelli di consegna a domicilio e sarà anche possibile ordinare e venire a ritirare la spesa direttamente nel punto vendita. Ci sarà poi la possibilità di pagare bollettini postali e utilizzare buoni pasto di tutte le marche. Il Carrefour Market Superstore di via Repubblica Dominicana è aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 21.

“Il nuovo punto vendita Carrefour in via Dominicana rappresenta un valore aggiunto per la città – affermano il vice sindaco Fabrizio Rossi e l’assessore alle Attività produttive, Bruno Ceccherini – Da sempre Carrefour sul nostro territorio è sinonimo di qualità e di un servizio sempre attento alle necessità dei consumatori che valorizza al massimo i nostri prodotti locali”.”

“Con l’inaugurazione del nuovo punto vendita – sottolinea Graziano Costantini, dg di Etruria Retail – rafforziamo ulteriormente la presenza di Etruria Retail nel capoluogo maremmano. Grosseto è una delle nostre roccaforti, dove siamo sempre più un punto di riferimento per i nostri clienti. A loro, oggi, ‘regaliamo’ un negozio che attrae per la sua bellezza, ma soprattutto che offre quella qualità, quei servizi, quella convenienza e quell’attenzione ai produttori locali che rendono la nostra realtà unica nel panorama della grande distribuzione”.