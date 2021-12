Sanificazione delle scuole capalbiesi: operazioni già concluse

CAPALBIO – Si è conclusa intorno alle 10 di stamani, sabato 4 dicembre, la sanificazione straordinaria di tutti i plessi scolastici del territorio di Capalbio.

“Ringrazio la scuola di Capalbio e i volontari dell’associazione La Racchetta – dice il sindaco Gianfranco Chelini – per la collaborazione e la disponibilità che ci ha permesso di mettere in sicurezza gli edifici. In queste ore di preoccupazione per la comunità capalbiese tutti i soggetti coinvolti stanno agendo con la massima responsabilità”.