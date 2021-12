Bbc Grosseto, presentati i primi due acquisti Ambrosino e Gonzales

GROSSETO – Il Bbc Grosseto si candida ad un posto da protagonista per la stagione 2022. La squadra di Jairo Ramos Gizzi cerca un posto tra le otto regine della serie A e per far questo ha dato il via alla campagna acquisti con due super ingaggi: l’esterno Paolino Ambrosino, classe 1989 e un lanciatore mancino venezuelano-portoghese, Luis Gonzales, 28 anni, reduce da una brillante stagione a Sala Baganza, dopo aver militato anche nelle Minors dei Cincinnati Reds.

Paolino Ambrosino arriva in Maremma con un palmares straordinario: ha vinto due scudetti (Bologna 2014-2016), due Coppe Campioni (Nettuno 2008-2009), tre coppe Italia (Nettuno 2011, Bologna 2015-2017). Trentasei le presenze in azzurro, con due titoli europei nel 2010 e 2012 con il Ct Marco Mazzieri; è il primo italiano ad aver giocato, nel 2016, nella Liga nicaraguense con Tigres Chinandega.

Luis Gonzales, originario di Maracay, nel 2021 ha chiuso con un record di 3 vinte-3 perse, 1.95 di media pgl, con 9 basi e 107 strike out.

“Grosseto è storia – sono le prime parole di Ambrosino nella conferenza stampa di presentazione – Venendo da Nettuno so benissimo cosa è il baseball in questa città. Ringrazio la società per la fiducia che mi ha accordato; condivido in pieno il vostro sogno playoff. Quando è arrivata la chiamata di Olivelli stavo parlando del rinnovo con il Nettuno ma sono bastate poche telefonate per convincermi”.

“Abbiamo deciso di fare un passo avanti – ha detto il dirigente Claudio Banchi – rispetto allo scorso anno. L’obiettivo sarà tornare tra le prime otto della serie A e per far questo sarà fondamentale la prima parte della stagione: in quattordici incontri ci giochiamo la possibilità di conquistare uno dei due posti che garantiscono la poule scudetto. Abbiamo fatto delle scelte, che speriamo siano vincenti. Paolo Ambrosino è stato una grande occasione, che ci permetterà di rinforzare la linea degli esterni, ma non ci fermeremo qui: inseriremo giocatori di qualità nei ruoli fondamentali”.

Il Bbc ha scelto di spendere il visto per uno straniero che possa dare maggiore potenza al box di battuta.

“Nella gara dello straniero – ha sottolineato il direttore sportivo Filippo Olivelli – ci presenteremo con due-tre comunitari. Uno di questi è Gonzales, reduce da una bella stagione a Sala Baganza e un altro potrebbe essere Sosa, dopo aver verificato le sue condizioni. Abbiamo confermato in blocco la rosa del 2021 ma alcuni giocatori non hanno potuto essere nel roster: Pancellini (andato al Bsc), Riccucci, Ginanneschi, Marquez e Mercuri”.

Alla conferenza stampa nella sala “Fabrizio Masini” hanno partecipato anche il vice sindaco Fabrizio Rossi, le assessore Angela Amante, Sara Minozzi, e il consigliere Andrea Vasellini. “Noi siamo il Grosseto – ha detto Fabrizio Rossi ad Ambrosino e Gonzales – teniamo alti i nostri colori. Mi auguro che sarete degni di questo impegno: il Bbc ha un blasone importante”. Il vice sindaco ha garantito la vicinanza alla società: “Il consiglio comunale ha reperito 304.000 euro da destinare per l’efficientamento energetico, che permetterà di portare a 1000 lux (attualmente a 450) la potenza dell’impianto di illuminazione dello Jannella. Metteremo tutta la nostra buona volontà anche per l’installazione di un nuovo tabellone elettronico, come abbiamo fatto per l’Us Grosseto”.