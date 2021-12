ArrivaNatale: la storia di oggi, 4 dicembre. ASCOLTA

Ascolta "#ArrivaNatele: la storia del giorno, 4 dicembre" su Spreaker.

GROSSETO - Oggi è il 4 dicembre e possiamo aprire la quarta porticina del calendario dell’avvento. Quello de IlGiunco.net quest’anno è davvero speciale perché raccoglie in un podcast tante sorprese e curiosità per i nostri lettori. Perché un podcast? Perché lo potete ascoltare sempre, in macchina mentre portate a scuola i vostri bambini, al lavoro, mentre state bevendo un caffè al bar o in qualsiasi altro momento che vi piace.

Quindi fino al 25 dicembre vogliamo scoprire insieme a voi alcune curiosità che forse non sapevate sulla festa più amata dell’anno.

Che Natale sarebbe senza le tavole apparecchiate a festa e le giornate intere dedicate alla preparazione del pranzo di Natale? Questo pasto condiviso con la famiglia è senz’altro uno dei momenti più importanti delle festività. Volete conoscere una tradizione davvero curiosa di un altro Paese? Andiamo a scoprila insieme.