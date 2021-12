La Primavera del Grifone rivede il Teramo, Carrarese ostacolo di Under 15 e 17

ROSELLE – Inizia il girone di ritorno per la Primavera del Grosseto, alle prese col Teramo. L’andata aveva visto prevalere i ragazzi di mister Consonni che, reduci dalla positiva prestazione contro la Vis Pesaro, cercheranno soprattutto continuità di gioco.

Il fischio d’inizio è domani sabato alle 15,30 allo Stadio Gaetano Bonolis di Pian d’Accio, in provincia di Teramo. Arbitrerà Di Caro di Chieti assieme a D’Orazio e Di Filippo di Teramo.

Il programma della 1a di ritorno del girone B: Fermana-Olbia; Gubbio-Viterbese; Lucchese-Imolese; Teramo-Grosseto. Riposa Vis Pesaro.

La classifica del girone B: Viterbese 22 punti; Vis Pesaro 16; Olbia 15; Imolese, Gubbio 10; Lucchese 9; Grosseto 8; Teramo 7; Fermana 2.

Ottava fatica stagionale per Under 15 e Under 17, che giocheranno sempre sabato contro i coetanei della Carrarese al Centro Sportivo. Si giocherà rispettivamente alle 15 e alle 17. Queste le terne arbitrali: Puterio, Rossetti e Benigni di Piombino e Capone, Casini e Zunino di Siena.

Prima di ritorno anche per gli Under 16 biancorossi che si misureranno di nuovo con la Reggiana. Arbitrerà Franzoni di Bologna assieme a Hafidi di Ravenna e Tirrito di Parma. Fischio d’inizio domenica alle 14,30 al Cremaschi di Vezzano sul Crostolo (RE).

Il programma:

Primavera3: Teramo-Us Grosseto (1a di ritorno) sabato ore 15,30

Under 17: Grosseto-Carrarese (8a giornata) sabato ore 17

Under 16: Reggiana-Grosseto (1a di ritorno) domenica ore 14,30

Under 15: Grosseto-Carrarese (8a giornata) sabato ore 15