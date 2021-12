Il Natale arriva in paese, il sindaco: «Segnale di ritorno alla normalità, ma si rispettino le regole»

ROCCASTRADA – E’ un calendario di eventi a tema natalizio che abbraccia tutte le frazioni del territorio comunale quello messo insieme dall’ Amministrazione Comunale e le sei Associazioni Pro Loco.

Si parte con l’accensione delle luminarie e l’addobbo degli alberi di natale, fino ad arrivare ad animazioni e giochi per bambini ed eventi musicali con lo spirito di animare il capoluogo e le frazioni sul tema del Natale.

Il primo evento sarà nel capoluogo domenica 5 dicembre: a partire dalle ore 14.30 è prevista una passeggiata con i cani nel centro del paese; saranno presenti punti di ristoro con vino, bruschetta e caldarroste, animazione per bambini e l’apertura della grotta di Babbo Natale. In serata si darà luogo all’accensione delle luminarie natalizie.

Seguiranno altri eventi nella giornata festiva di mercoledì 8 dicembre nelle frazioni di Sassofortino, Sticciano e Roccatederighi. Anche le altre frazioni saranno teatro di mercatini natalizi, giornate dedicate ai bambini, concerti musicali ed eventi culturali prevalentemente legati al tema natalizio, in un ricco cartellone di eventi.

“Abbiamo voluto incoraggiare le Pro Loco del territorio – queste le parole del sindaco Francesco Limatola – sempre pronte a collaborare con l’Amministrazione Comunale, a fare qualcosa che desse un segnale per un ritorno alla normalità, anche se negli ultimi giorni purtroppo la situazione sanitaria nel nostro territorio sta attraversando un periodo molto difficile. E’ proprio a questo proposito che invito le Pro Loco organizzatrici degli eventi, ma anche tutti i cittadini che prenderanno parte agli stessi, a rispettare rigorosamente le regole sanitarie disposte dalle autorità e che proprio a far data dal prossimo 6 dicembre subiranno ulteriori restrizioni”.

“Quindi la raccomandazione per gli organizzatori – prosegue Limatola – è quella di garantire e vigilare sul rispetto delle regole anche in relazione al controllo del Green Pass per gli eventi ove è previsto, ma per tutti è quella di collaborare evitando assembramenti, mantenere regole di distanziamento, indossare la mascherina nel corso degli eventi, per cercare di trascorrere serenamente le festività natalizie, nell’auspicio che il nuovo anno cominci con un deciso miglioramento delle condizioni sanitarie. Invito quindi tutti a festeggiare insieme e serenamente a Roccastrada il Natale e l’anno nuovo con la massima attenzione ed in sicurezza”.