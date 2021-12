Da lunedì green pass obbligatorio sui bus: al via i controlli anche in Toscana

GROSSETO – Dal 6 dicembre entreranno in vigore le nuove regole in materia di certificazione verde. Oltre al super green pass, ci saranno dei cambiamenti anche nel mondo del trasporto pubblico locale. Per questa ragione, Autolinee Toscane garantirà la collaborazione con le forze dell’ordine per i controlli.

“Collaboriamo convintamente con la prefettura, le forze dell’ordine e le altre istituzioni locali perché la nuova normativa sul green pass sia rispettata anche sul trasporto pubblico locale – commenta l’Ad di Autolinee Toscane Jean-Luc Laugaa, presente al Comitato in prefettura convocato dal prefetto Valerio Valenti – i nostri operatori e collaboratori saranno presenti da lunedì per dare il loro contributo ai controlli, in collaborazione con le forze dell’ordine e in coordinamento con la prefettura”.

“Ci auguriamo che questa iniziativa aiuti a rafforzare l’argine contro il Covid, un impegno che deve coinvolgere tutti, istituzioni ed aziende come la nostra, ma anche i cittadini, con comportamenti corretti sui mezzi, a partire dalla mascherina indossata a bordo”.