Castel del Piano si veste di Natale: tutti gli eventi per grandi e piccini

CASTEL DEL PIANO – A Castel del Piano è tempo di Natale. Come ogni anno, l’Amministrazione comunale e le associazioni del paese si sono prodigate per un Natale ricco di avvenimenti per grandi e bambini.

“Una parte importante sarà dedicata all’aspetto visivo, grazie alle illuminazioni che ancora una volta sono state implementate per dare sempre di più un aspetto vivo e regalare a tutti un’atmosfera natalizia – spiegano dal Comune -. L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, avrà inizio il programma natalizio. Si parte la mattina con l’inaugurazione da parte dei bambini del nostro Comune della mostra dei presepi, della mostra delle foto storiche di Castel del Piano e degli espositori di piazza Garibaldi in cui potrete trovare prodotti tipici del territorio e decorazioni artigianali. Non ci fermeremo qui, il pomeriggio sarà ricco di sorprese: sarà aperta al pubblico la casa di Babbo Natale nei locali della Nuova Pro Loco, alle 17.30 i bambini del Comune accenderanno le luminarie del paese e daranno il via alla filodiffusione, con le musiche natalizie fino ad attendere l’arrivo dei Babbi Natali del Moto Club e dell’Amiata Outdoor. Questo sarà il primo evento, di una lunga serie per portare l’allegria del Natale in tutta la popolazione”.

“Tutti i fine settimana – prosegue la nota del Comune di Castel del Piano -, il sabato e la domenica fino a Natale, in piazza Garibaldi saranno presenti gli espositori con i loro prodotti e produzioni, a cui parteciperanno anche le scuole di Montenero e Castel del Piano oltre che alcune associazioni come quella della Castagna e La casa di Hilde. Un’importante novità e sorpresa per questo Natale sarà la pista di pattinaggio sul ghiaccio che sarà posta al Piazzone”.

“Il 19 dicembre arriveranno le macchine d’epoca, le quali sfileranno e si sfideranno in una prova a tempo – prosegue il comunicato -. Non mancheranno serate di musica e teatro. Il 24 pomeriggio e il 2 gennaio ci sarà la la filarmonica, mentre tre saranno le serate di teatro: il 27 dicembre 2 e 8 gennaio. Inoltre segnaliamo le attività svolte dalla parrocchia di San Niccolò e Lucia che tutti i venerdì sera alle ore 21 presso i locali del Convento dei Cappuccini organizza degli incontri preparatori al Natale assieme alle altre parrocchie confinanti”.

“Queste, ma anche altre sorprese ci accompagneranno per tutto il mese di dicembre e inizio gennaio – concludono dal Comune -. Il Natale, a Castel del Piano, non è mai stato così ricco”.