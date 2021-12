Studenti positivi, al via la sanificazione straordinaria delle scuole. Il sindaco: «Niente allarmismi»

CAPALBIO – Saranno sanificati nella giornata di sabato 4 dicembre gli istituti scolastici del territorio di Capalbio.

Le operazioni, concordate con la dirigenza dell’Istituto comprensivo, saranno svolte dagli incaricati dal Comune, per garantire una maggiore sicurezza a chi frequenta i locali, visto l’aumento dei contagi che ha interessato tutta la provincia di Grosseto negli ultimi giorni.

Intanto, dal sindaco Gianfranco Chelini arriva un invito a non cadere nell’allarmismo e ad avere comportamenti prudenti, in un video diffuso sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale. “La situazione dei contagi da Covid-19 non appare chiara. È un momento particolare e nei plessi scolastici si vive una discreta apprensione per i pochi casi che, per ora, sono stati certificati dalla Asl. Voglio rassicurare tutti che i soggetti coinvolti, sia pubblici che privati, stanno facendo la propria parte per gestire al meglio le situazioni che maturano di ora in ora. Abbiamo deciso di procedere con la sanificazione completa e straordinaria di tutti i plessi scolastici e invito, però, i cittadini a tenere comportamenti più attenti possibile”.

“Capiamo – aggiunge il sindaco Chelini – che il momento è davvero particolare: le feste di Natale che si avvicinano invitato tutti ad una maggiore socialità, alle relazioni, che sono indispensabili, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Mi appello a tutti per continuare con i comportamenti corretti e, soprattutto, invito, chi non lo ha ancora fatto, a procedere con la vaccinazione. Non dobbiamo cadere nell’allarmismo sfrenato, perché per ora i dati appaiono abbastanza sereni, ma dobbiamo avere una grande cautela nei comportamenti”.