Pro Soccer e Isola del Giglio, sfida fra baby calciatori in attesa delle feste natalizie

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Domenica il Casamorino di Castiglione della Pescaia ospiterà tutte le squadre giovanili dell’Isola del Giglio, per una giornata di calcio e divertimento. A scendere in campo saranno i Piccoli amici, i Primi calci, i Pulcini primo anno e Pulcini secondo anno, che sfideranno i pari età della scuola calcio Misericordia Isola del Giglio, nella cornice del centro sportivo Casamorino.

“Siamo felici di ospitare i piccoli calciatori del Giglio – spiega Benedetta Mazzini, presidente della Pro soccer lab – per una giornata di festa insieme. Le partite dei bambini sono, sia per i piccoli atleti sia per noi, il modo migliore di continuare a fare sport all’aperto favorendo la socializzazione a partire dalla condivisione di una passione: quella per il calcio. Stiamo organizzando, in vista del Natale, una festa al Casamorino alla quale parteciperanno sia i ragazzi sia lo staff tecnico”.

Per info su allenamenti, tornei e per poter prenotare i campi del Casamorino è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it.