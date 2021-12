Prima di campionato, alle Under 13 della Pallavolo Grosseto il derby con il Volley School

GROSSETO – Buon esito per la prima partita di campionato delle atlete della Under 13 Pallavolo Grosseto Luca Consani che vincono per 3 set a 0 ( 25-10; 25-14; 25-14 ) sulle cugine del Grosseto Volley School.

Primo set senza storia per le ragazze allenate da mister Colella: capitan Muzzi e compagne prendono subito il largo e giocando sul velluto chiudono sul 25 a 10. Stessa musica anche il secondo e terzo set: vittoria con scioltezza senza mai andare in svantaggio.

Un successo cercato e meritato che evidenzia la mentalità che caratterizza le giocatrici della Pallavolo Grosseto Luca Consani, fatta di grinta, tenacia e determinazione.

La rosa della Pallavolo Grosseto 1978 Luca Consani U13: Gaia Giovani, Giulia Muzzi, Odessa Di Rienzo, Sofia Guidoni, Clara Balestri, Chiara Priori, Ginevra Consani, Viola Armini, Camilla Peri, Emma Rossi, Sabrina Delli Castelli e Luigia Iaccarino.