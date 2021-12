Il trekking Uisp torna fra Orbetello e Argentario, tutte le info sul nuovo appuntamento

ORBETELLO – Per domenica 5 dicembre il trekking Uisp di Grosseto ha in programma un’escursione nella zona dell’Argentario. Con partenza dalla località Terrarossa (in fondo alla diga di Orbetello che divide in due la Laguna), si prenderà la salita del Barago per la via dell’acquedotto Leopoldino.

Dalla zona del golf, bosco fino ad un primo punto panoramico, poi sentiero a mezza costa fino alle torri delle miniere da dove si apre un bel panorama su Orbetello, la Feniglia e tutta la zona. Quindi discesa alla ciclopedonale per Porto Ercole fino a Cala Galera. Salita al forte di Santa Caterina e forte Filippo, qui sosta per il pranzo. Quindi ritorno attraverso la ciclopedonale per Orbetello. Il percorso è di circa 13 chilometri, di media difficoltà, considerando la presenza di salite.

A Grosseto appuntamento in Via Grieg/via Ravel per le ore 8,45. Per info Fernando, 3295478809.