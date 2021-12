BRACCAGNI – Nel primo giorno di apertura sono 1000 le dosi di vaccino che saranno somministrate secondo le prenotazioni in programma. Il nuovo hub vaccinale, allestito al centro fiere del Madonnino, a pochi chilometri da Grosseto, nel primo giorno di apertura ha già superato lo stress test perché sono gestite tutte le possibili somministrazioni.

Tutto l’hub vaccinale è concentrato nel padiglione circolare della fiera: l’accoglienza dei pazienti, l’ananmesi, gli spazi di inoculazione, le aree di attesa e quelle dedicate alla parte amministrativa.

di 19 Galleria fotografica Hub vaccinale Centro Fiere 2021









In questa prima giornata di attività sono stati utilizzati per il 90% dosi di vaccini Moderna, destinati soprattutto il fabbisogno per le terze dosi. erano comunque presenti anche dosi di Pfzier per prime dosi e richiami.

Per prenotare le dosi di vaccini è ancora attivo il portale della Regione Toscana: https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home.