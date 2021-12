Corre nudo per le vie della città: uomo trasferito in ospedale

GROSSETO – È stato visto correre nudo in città.

Sono molti i grossetani che questa mattina hanno visto un uomo, completamente nudo, correre su via Inghilterra.

Alcuni cittadini hanno dunque segnalato il fatto al 118, favorendo così l’intervento dei sanitari dell’Asl che hanno fermato l’individuo e lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Non è la prima volta che il giovane uomo viene avvistato mentre gira nudo per la città. Già in passato era stato per questo segnalato e ricoverato in ospedale.