Coronavirus: raddoppiano gli studenti positivi. Sono 199 i casi totali nelle scuole maremmane

GROSSETO – In provincia di Grosseto ci sono 33 classi in quarantena, come riporta la Asl. La scorsa settimana, giovedì 25 novembre, erano 25.

Dopo il cambiamento delle regole sul Coronavirus a scuola, la quarantena di una classe scatta alla presenza di un solo positivo negli asili nido e nelle scuole materne, mentre nelle altre, frequentate da bambini e ragazzi sopra i sei anni, una classe va in quarantena in presenza di tre positivi al Covid. Nelle scuole elementari, medie e superiori dove in una classe si registra un positivo, questa viene messa in sorveglianza testing. Gli alunni sono sottoposti subito ad un tampone, che sarà ripetuto dopo cinque giorni. Se i primi tamponi risultano negativi, studenti e professori possono tornare subito in classe.

Ad oggi, sono 64 le classi in sorveglianza testing nel grossetano, 26 delle quali sono alle scuole superiori, 16 alle medie e 22 alle elementari. La scorsa settimana erano 33 (12 classi delle scuole superiori, otto delle medie e 13 delle elementari).

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 2 dicembre 2021" su Spreaker.

Sono invece 199, al momento, i positivi al Covid provenienti dal mondo della scuola. Si tratta di 27 insegnanti e 172 studenti. Tutti si trovano in isolamento domiciliare. Una settimana fa, giovedì 25 novembre, si contavano 87 contagi in meno (la settimana prima -28): i positivi nelle scuole maremmane erano 112 (27 insegnanti e 85 studenti).

Passando al totale dei casi nelle scuole delle province della Asl Toscana sud est (Grosseto, Siena e Arezzo), sono 511 gli attualmente positivi (giovedì 25 novembre erano 373 contagi) tutti in isolamento domiciliare. Dei 511 positivi al Covid, 117 sono nell'aretino (+57) e 190 nel senese (+22). Cinque i contagi extra Usl. Sono invece 134 (+43) le classi in quarantena (oltre alle 33 grossetane, 70 sono nell’aretino e 31 nel senese) e 157 (+10) quelle in sorveglianza testing (oltre alle 64 della nostra provincia, 79 sono in provincia di Arezzo e 14 in quella di Siena).