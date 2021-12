Un dono buono e solidale? I cesti di Natale con i prodotti del territorio che aiutano la Misericordia

ALBINIA – Un’iniziativa di solidarietà tutta maremmana. Acquistando uno dei cesti di Natale “Misericordia di Albinia” si potrà sostenere la Confraternita di Misericordia Simone Crociani di Albinia (Orbetello).

Un’iniziativa partita dall’azienda agricola biologica Rustici e sostenuta da Fattoria Le Spighe e Le Petit Bazar, che devolveranno una parte dell’incasso dato dalla vendita di questi cesti natalizi alla Misericordia di Albinia.

“Siamo un’azienda agricola biologica – spiega Giuseppe Rustici, titolare dell’azienda -, tutto ciò che produciamo è biologico e realizzato esclusivamente in azienda, perché da sempre abbiamo a cuore valori come la genuinità, il benessere animale e la cura e il rispetto del territorio. Stavamo parlando del periodo di Natale con il nostro responsabile marketing, Andrea Stoppacciaro, e ci è sembrato opportuno creare un’iniziativa che potesse ringraziare chi, soprattutto in periodi complicati come quello che stiamo vivendo, si occupa della salute e del benessere delle persone che vivono nel nostro territorio e lo fa in maniera volontaria e totalmente gratuita. Abbiamo coinvolto due aziende che da anni collaborano con noi, Le Spighe di Giancarlo Francia e Le Petit Bazar di Antonino Cavallaro, e presentato il progetto al Consiglio della Misericordia di Albinia, che ha apprezzato l’idea e si è resa disponibile a condividere l’iniziativa”.

Per sostenere la Confraternita di Misericordia di Albinia è sufficiente acquistare uno dei cesti di Natale direttamente al punto vendita aziendale dell’Azienda Agricola Biologica Rustici, o prenotarli tramite telefono e Whatsapp al numero 392 56 22 298 – 0564 878031 e per email all’indirizzo info@biologicarustici.it.