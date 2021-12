Scritte no vax, il prefetto: «Gesto ingiustificabile, offende il lavoro di chi lotta contro il virus»

GROSSETO – Dura la condanna del prefetto di Grosseto Paola Berardino al grave episodio accaduto questa notte in città presso la sede dell’Azienda Usl Toscana Sud Est di Grosseto di Villa Pizzetti che, insieme al gazebo dei tamponi, sono stati imbrattati con scritte riportanti messaggi di matrice “No vax”.

“Quello che è accaduto è un gesto ingiustificabile – ha dichiarato il prefetto Berardino – che offende il lavoro di chi è in prima linea nella lotta contro il virus. A medici e infermieri va la mia solidarietà e la mia riconoscenza per la professionalità e il massimo impegno che quotidianamente mettono in campo. La campagna vaccinale proseguirà con maggior determinazione, sempre più convinta, come ha ricordato il Presidente della Repubblica, che il vaccino è la nostra più grande difesa contro il virus”.

Massima è l’attenzione delle Forze dell’Ordine sugli sviluppi della situazione e sull’individuazione dei colpevoli.