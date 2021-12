Prato battuto, quarto successo consecutivo per la Pallamano Follonica

FOLLONICA – Archiviata da Prato la quarta vittoria consecutiva per la Pallamano Follonica Ottica Bracci, salda in quinta posizione ad un solo punto dalla quarta piazza. Contro i lanieri, primo tempo sotto tono che si chiude sul 14 pari, raggiunto dopo che i ragazzi di Mister Pesci Matteo erano sotto di 3 reti. Secondo tempo di tutt’altra fattezza fino a raggiungere il risultato finale di 31 a 26 per la squadra del golfo. Bella prova di Tommaso Pesci che assieme ad Alex Zorzi si sono letteralmente caricati la squadra sulle spalle. Minutaggio finale per il pivot Mirko Giannoni e il centrale Mattia Toninelli autori entrambi di buoni spunti.