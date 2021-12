GROSSETO – Incidente pochi minuti fa all’incrocio tra via Fratello Bandiera e via Pietro Mica nella zona di via de Mille.

Sono due le macchine coinvolte nello scontro. Per fortuna i conducenti non hanno riportato lesioni gravi, sul luogo dell’incidente sta operando il personale sanitario del 112 per valutare le ferite e decidere un eventuale trasferimento in ospedale.

di 5 Galleria fotografica Incidente incrocio via Fratello Bandiera via Pietro Mica









Sul posto sta intervenendo anche la Polizia Municipale di Grosseto per stabilire le dinamiche dell’incidente.