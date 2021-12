Censimento: ultimi giorni per compilare il questionario

GROSSETO – Ultimi giorni per compilare il questionario per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Le famiglie che hanno ricevuto la lettera dell’Istat hanno ancora tempo fino al 23 dicembre per partecipare alla rilevazione. Al momento nel comune di Grosseto oltre il 50% degli interessati ha completato il percorso.

Le modalità sono tre: rispondendo al rilevatore che contatterà per un’intervista faccia a faccia o telefonica; fissando un appuntamento per l’intervista con il Centro comunali di rilevazione (Ccr) del Comune di Grosseto, telefonando allo 0564488711 o inviando una email a ufficio.censimento@comune.grosseto.it; compilando online il questionario (entro il 14 dicembre) collegandosi all’indirizzo https://raccoltadati.istat.it/questionario e inserendo le proprie credenziali di accesso.

Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Centro comunale di rilevazione (Ccr) telefonando allo 0564488711 o il numero verde 800.188.802 (attivo tutti i giorni fino al 23 dicembre, dalle ore 9 alle ore 21) o inviare una email a ufficio.censimento@comune.grosseto.it oppure a censimentipermanenti.popolazionelista@istat.it.

Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito web del Comune all’indirizzo https://new.comune.grosseto.it/web/uffici/ufficio-censimento/.

Si ricorda che la fornitura dei dati richiesti dall’Istat è obbligatoria ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e del DPR 25 novembre 2020, la violazione di tale obbligo è soggetta a sanzione ai sensi degli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989 e del medesimo DPR 25 novembre 2020.