Prova di Seconda Divisione, ancora medaglie per la Polisportiva Barbanella Uno

GROSSETO – Ancora risultati da incorniciare per le ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno, impegnate a Livorno alla prova regionale silver categoria LC 3 attrezzi, Seconda Divisione.

Sofia Biagiotti, con una bella gara precisa a tutti gli attrezzi, ha conquistato il primo gradino del podio nella categoria junior 3, mentre Linda Zambernardi, nelle senior 1, è arrivata seconda.

Buone anche le prove di Mia Fontanelli Corbini e di Ginevra Chechi che chiudono entrambe al quarto posto.

Positivo il bilancio complessivo per la Polisportiva Barbanella Uno per questa inedita sessione autunnale agonistica:

delle diciannove ginnaste presentate in gara nelle diverse categorie e livelli di federazione ben sedici sono salite sul podio.

Con la gara di domenica è terminato il campionato regionale, ma tutte queste atlete scenderanno nuovamente in pedana il prossimo fine settimana: a Rimini dal 4 all’8 dicembre saranno impegnate nelle finali nazionali di federazione con le quali si chiude l’anno agonistico 2021.