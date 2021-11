Il podcast del 30 novembre – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 30 novembre 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, martedì 30 novembre 2021

Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus - I nuovi casi registrati in Toscana sono 521 (ieri 328) su 38.527 test di cui 9.477 tamponi molecolari (ieri 4.732) e 29.050 test rapidi (ieri 7.878) . Il tasso dei nuovi positivi è 1,35% (5,9% sulle prime diagnosi).



Ieri in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 40. Le persone positive in Maremma in carico alla Asl sono 822, mentre le persone in quarantena per contatto stretto sono 1601.

La situazione dei ricoveri: sono in totale 38 i pazienti ricoverati all’ospedale della Misericordia, di cui 32 in Degenza Covid e 6 in terapia intensiva.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 6.334.000 dosi. Di queste 452mila sono terze dosi.