Coronavirus, la situazione al Misericordia: il 60 % dei ricoverati non è vaccinato. I GRAFICI

GROSSETO - In questi giorni in provincia di Grosseto sale il numero dei contagi, così come quello dei ricoveri in ospedale.

Sono infatti 41 gli attualmente ricoverati all’ospedale della Misericordia, tre in più rispetto a una settimana fa, quando i ricoveri erano 38 (+7,3%). Il dato si riferisce alla giornata di oggi, 30 novembre.

Attualmente le terapie intensive rimangono invariate e stabili, rispetto alla scora settimana, con sette pazienti ricoverati. Vediamo nel dettaglio il confronto tra pazienti vaccinati e non vaccinati.

I numeri - Dei 41 pazienti ricoverato al Misericordia 17 sono vaccinati, che corrispondono al 41 per cento. Quindi i 24 non vaccinati rappresentano il 59 per cento.

Invece dei 34 pazienti nel reparto Covid sono 14 i vaccinati, quindi la percentuale è del 41 per cento. I 20 pazienti non vaccinati anche qui rappresentano il 59 per cento.

In terapia intensiva, dei sette pazienti sono quattro i non vaccinati, il 57 per cento mentre tre lo sono, che corrispondono al 43 per cento.



L’età - L'età media dei vaccinati ricoverati è di 75,7 anni mentre l'età media dei non vaccinati è molto più bassa, ovvero 63,5 anni.

Da questi dati emerge che anche le persone vaccinate possono riscontrare delle complicanze della malattia, come dimostrano i numeri della terapia intensiva, ma è evidente che l’età dei vaccinati ricoverati è molto più alta rispetto ai ricoverati non vaccinati. Infatti in base ai numeri chi è senza vaccino finisce in ospedale a un'età molto più bassa rispetto ai vaccinati e l’età media scende di oltre dieci anni (da 75,7 a 63,5 anni)

I grafici - Nei grafici abbiamo elaborato l'incidenza dei vaccini sulle ospedalizzazioni all'ospedale di Grosseto.