Coppa: pari salomonico fra Montemazzano e Gavorrano, Sant’Angelo a punteggio pieno

GROSSETO – Verso la prima fase la coppa di calcio Uisp e sei squadre su otto sono già sicure di accedere al tabellone principale, la categoria 1. Nel girone A, come previsto, vanno avanti Montemazzano e Gavorrano: il big match finisce 1-1 e vale la qualificazione per entrambe. Il Boccheggiano piega 3-2 il Chiusdino, con le due squadre che vanno al tabellone secondario.

Disperata e Talamone qualificate nel gruppo B. Gli scarlinesi dopo quattro vittorie pareggiano sul campo dell’Argentario, mentre il Talamone sbanca Venturina all’inglese.

Il girone C si conferma il più incerto. Al Montemerano basta il pittoresco 4-4 con la Polverosa per andare in categoria 1, il Vetulonia ipoteca il passaggio del turno con il 3-0 all’Alberese: agli etruschi basterà un pareggio nell’ultimo match.

Nel girone D, infine, c’è l’unica squadra a punteggio pieno: è il Sant’Angelo, che sbanca anche il terreno del Granducato del Sasso. Seggiano e Paganico pareggiano 0-0, ospiti a un passo dalla qualificazione.

Girone A

Montemezzano-Gavorrano 1-1

Boccheggiano-Chiusdino 3-2

Classifica

Montemazzano 13

Gavorrano 10

Boccheggiano 4

Chiusdino 1

Girone B

Argentario-Disperata 1-1

Venturina-Talamone 0-2

Classifica

Disperata 13

Talamone 9

Argentario 4

Venturina 3

Girone C

Montemerano-Polverosa 4-4

Vetulonia-Alberese 3-0

Classifica

Montemerano 10

Vetulonia 9

Alberese 6

Polverosa 4

Girone D

Seggiano-Paganico 0-0

Granducato-Sant’Angelo 0-1

Classifica

Sant’Angelo 15

Paganico 7

Granducato 4

Seggiano 2