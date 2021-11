Mamadou è Cavaliere della Rebubblica: premiato da Mattarella l’eroe di Follonica

FOLLONICA – Si è tenuta questa mattina a Roma la cerimonia di consegna dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

A Mamadou Fall, l’uomo che ha salvato la vita alla donna aggredita a martellate quest’estate, è stato conferito quest’importante onorificienza dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il grande sorriso di Mamadou mentre mostra il riconoscimento ricevuto, non fa quasi intuire i tragici fatti e il suo coraggio che pochi mesi fa l’hanno reso protagonista di un fatto di cronaca dalla violenza inaudita.

Il 39enne senegalese, che vive a Follonica dal 2006, lo scorso 8 luglio nella zona di Sanvenero vicino ai Palazzi Rossi, era intervenuto, quando un uomo originario del Burkina Faso di 34 anni, stava aggredendo in modo violentissimo una vicina di casa prendendola a martellate in testa. Mamadou, che vive nello stesso palazzo in cui si stava consumando l’aggressione, aveva messo a rischio la propria vita per salvare quella della donna. Affrontando l’aggressore era riuscito a immobilizzarlo fino all’arrivo dei carabinieri che l’hanno poi arrestato, riportando alcune lesioni a sua volta.

“Per il coraggio e l’altruismo con cui, a proprio rischio, è intervenuto per difendere una donna da una violenta aggressione” è infatti la motivazione dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana che gli è stata consegnata questa mattina.