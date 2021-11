GROSSETO – Dalla sera di oggi, lunedì 29 novembre, fino alla mattina di domani, martedì 30 novembre, in tutta la Toscana le temperature saranno ampiamente sotto lo zero, con possibilità di formazione di ghiaccio un po’ in tutta la regione e, in particolare, sulle zone interessate dalle precipitazioni degli ultimi giorni.

Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido dalle 20 di oggi, lunedì 29 novembre fino alle 10 di martedì 30 Novembre 20. Per ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio: http://www.regione.toscana.it/allertameteo. Qui trovate tutte le previsioni meteo per le prossime ore e per i prossimi giorni per la provincia di Grosseto, comune per comune: LINK