L’ANALISI – Coronavirus: il contagio cresce, ma in ospedale c’è la metà dei pazienti del 2020. I GRAFICI

GROSSETO - Cresce il numero di casi di coronavirus in provincia di Grosseto: ad oggi sono 814, mentre le persone i quarantena per contatto stretto sono 1552. Si tratta quindi di più di duemila persone che per il momento sono in isolamento in Maremma.

Numeri in crescita come dimostra anche il nostro grafico che indica ancora una volta come nelle nostra provincia i nuovi casi sono in aumento: nell'ultima settimana sono stati 314, mentre nella settimana precedente i nuovi positivi erano stati 290. L'incremento è stato dell'8% e questo significa che nonostante l'aumento di casi la diffusione del virus stia rallentando.

I casi nel 2020 e nel 2021 - Nel confronto con il 2020 si nota come questo periodo dell'anno sia quello nel quale il numero di casi cresce anche per l'arrivo del maltempo e di temperature più basse che favoriscono la diffusione del virus. Il numero di casi come si nota è quasi in linea, specialmente negli ultimi giorni, con quello di dodici mesi fa.

La situazione dei ricoveri - Le notizie confortanti però arrivano sopratutto dai ricoveri in ospedale: qui la differenza tra il 2021 e il 2020 è netta. Un anno fa c'erano al Miserciordia, il 28 novembre, 74 pazienti; ieri invece erano 38. Questo significa che in ospedale c'è il 48% di pazienti Covid in meno.

