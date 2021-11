Elezioni Terzieri massetani: i nuovi Consigli tra novità e conferme. TUTTI I NOMI

MASSA MARITTIMA – Tornata elettorale senza sorprese nei Terzieri Masetani di Cittannova, Cittavecchia e Borgo chiamati alle urne domenica scorsa per il rinnovo dei loro consigli. Quindici i membri da eleggere per ciascun Terziere che resteranno in carca fino alla fine del 2024.

L’elezione di domenica scorsa rappresenta la prima fase del lungo iter che prevede il rinnovo di tutti gli organi rappresentativi e che porterà alla elezione del nuovo magistrato della Società dei Terzieri previsto entro il 15 gennaio. La seconda fase, da esaurirsi entro il 31 dicembre, prevede l’elezione in seno ad ogni Terziere delle cinque cariche fondamentali alla vita associativa previste dallo statuto: priore, capitano, nuncio delle balestre, camerlengo e cancelliere. Infine il terzo step porterà alla elezione del magistrato organo amministrativo della Società.

Le pessime condizioni atmosferiche non hanno favorito la partecipazione al voto, che ha avuto come punta massima il 43,3% dei votanti. Confermate le previsioni della vigilia con una sostanziale conferma dei Consigli uscenti. Mediamente i consigli si sono rinnovato per l’80%. Nelle file di Borgo e Cittavecchia si contano tre nuovi ingressi, mentre in quello cìdi Cittannova gli i nuovi sono quattro.

Questi gli eletti per ogni Terziere.

Terziere di Cittanuova

Riccardo Bernardini, Fabio Campailla, Gianni Gori, Andrea Franchellucci, Pierangelo Berretti, Barbara Conti, Marcello Martorana, Angela Rossi, Giovanbattista Zanchini, Sandro Pesci, Andrea Pranti, Massimo Salusti, Gregorio Noci, Iuri Francardi, Lorenzo Balestri.

Terziere di Cittavecchia

Walter Bertella, Matteo Donati, Luca Iacometti, Filippo Mori, Marco Donati, Giulia Boddi, Paolo Boddi, Alessandra Ceri, Alessandro Vichi, Roberto Franchi, Gavino Cordini, Manuele magrini, Dino Montemaggi, Luciano Barbi, Davide Michelini.

Terziere di Borgo

Riccardo Cappellini, Lorenzo Toninelli, Tommaso Santini, Angelo Soldatini, Daniela Giuliani, Marco Massai, Roberto Barni, Nicola Palumbo, Giuseppe Di Santo, Emanuele Stanghellini, Luciano Bartolozzi, Paolo Berrettini, Andrea Grassini, Silvia Bartolozzi, Giulia Sarcoli.