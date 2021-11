AtWork cerca-trova lavoro: infermieri, educatori, ingegneri, farmacisti. Tutte le offerte in Maremma

GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo redazione@ilgiunco.net.

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: operaio specializzato nelle lavorazioni casearie, cuoco pizzaiolo, friggitore di fast food, lavapiatti, muratore in mattoni, addetto alle pulizie negli stabili, Conduttori di trattori agricoli, cassiere di negozio, receptionist, cuoco capo partita, cuoco di ristorante, cameriere di sala, addetto alle pulizie negli stabili, aiuto cameriere di ristorante, tagliatore di macelleria… TUTTE LE OFFERTE A QUESTO LINK.

• Conad ricerca per il reparto parafarmacia farmacisti part-time/full – time, da inserire all’interno delle parafarmacie di Grosseto. Il/La candidato/a deve possedere laurea in farmacia ed essere iscritto/a all’albo dei farmacisti. La ricerca ha carattere di urgenza. Gli interessati potranno inviare il loro CV con foto al seguente contatto e-mail: clodiacommerciale.grosseto.aurelia.par@conadnordovest.it

• BOFRIGOR Arredamenti S.r.l. con sede a Castiglione della Pescaia (GR), in località Badiola, operante nel settore costruzione e montaggio arredamento RICERCA per il proprio stabilimento un FALEGNAME. Info a questo LINK

• La Netspring S.r.l., società pubblica di servizi informatici della Provincia di Grosseto e dei Comuni del territorio provinciale, ricerca un Tecnico informatico addetto allo svolgimento di attività di assistenza informatica, installazione, configurazione e manutenzione di infrastrutture di rete e di videosorveglianza. Termine venerdì 10 dicembree. Info a questo LINK

• Il centro per l’impiego il 14 dicembre offre un’opportunità d’incontro con azienda che cerca figure di educatore per asili, insegnante di scuola materna, educatore socio sanitario, animatore/tecnico dell’animazione socio educativa, operatore socio sanitario (OSS). addetto all’assistenza di base (ADB) e fisioterapista. Info a questo LINK

• Ecco di seguito le offerte per la Maremma dell’Ente bilaterale per chi cerca lavoro con il turismo: aiuto cuoco, cameriere sala, caffettiere, lavapiatti, cameriera ai piani, cameriere sala, chef de rang, barista, cuoco, receptionist…Se vuoi candidarti a queste offerte: invia il tuo curriculum a grosseto@ebtt.it o contatta il centro servizio di Grosseto tel 3387537001

• Albergo a Marina di Grosseto ricerca per i mesi di novembre /dicembre 1 aiuto-cuoca con esperienza nel settore possibilità di lavorare anche nel periodo di natale e capodanno e da marzo 2022 (cod 13636);

• Albergo nella zona di Braccagni ricerca un cuoco/chef per tutta la stagione con esperienza no alloggio pat b automunito (cod 13683) e una reception con esperienza di organizzatrice di eventi conoscenza lingua inglese e molto preferibile tedesca orario part time in inverno full time da aprile a ottobre no alloggio pat b automunito (cod 13684);

• Albergo a Castel del Piano ricerca un cameriere di sala full time, almeno un’esperienza di livello in ristorante o albergo all’inizio contratto e tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, si offre alloggio ma è preferibile personale della zona (cod 13638);

• Pubblico esercizio a pochi chilometri da Grosseto ricerca una cameriere di sala preferibile minima esperienza all’inizio contratto a tempo determinato con possibilità di lavorare tutto l anno pat b automunito in settimana orario serale sabato full time domenica a pranzo (cod 13699);

• Pubblico esercizio a Grosseto ricerca un aiuto cuoca minima esperienza almeno la conoscenza delle basi contratto di apprendistato da novembre 2021 (cod 13695);

• Urgente pasticceria a Santa Fiora ricerca un pasticcere con esperienza anche di torte moderne si preferisce personale della zona o zone limitrofe ma si valuta alloggio lavoro tutto l anno (cod 13687);

• Albergo a Grosseto ricerca un portiere turnante/addetto al ricevimento con esperienza almeno minima nel settore conoscenza della lingua inglese contratto all’inizio per 6 mesi con possibilità di lavorare tutto l anno preferibile apprendista max 29 anni ma viene valutato anche non apprendista orario su turni (7.00-15.00/15.00.23.00) dal 1/12/2021 (cod 13727);

• Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca per la prossima stagione da marzo a novembre (8 mesi di lavoro) un cuoco/capo partita con colloqui a partire da dicembre 2021 (cod 13726)con esperienza nel settore pat b automunito;

• Albergo nell’Alta Maremma ricerca un addetta al ricevimento con esperienza nel settore e conoscenza lingua inglese si valuta alloggio da dicembre 2021 (cod 13718) e un manutentore con esperienza nel settore si valuta alloggio (cod 13717) potrebbero essere anche una coppia;

• Albergo a Grosseto ricerca una cameriera ai piani con esperienza di albergo o di addetta pulizie con esperienza pluriennale o al max di residence contratto per 1 anno con possibilità di rinnovo lavoro solo la mattina dalle 9.00 alle 13.00 (cod 13715);

• Albergo a Monte Argentario ricerca per la prossima stagione 2022 da aprile a ottobre stagione lunga con possibilità di alloggio un maitre e secondo maitre con esperienza nel settore e conoscenza delle lingue e gestione del settore sala, chef de rang con esperienza di gestione della sala e conoscenza della lingua inglese , un barman e un secondo barman con esperienza di cocktails e gestione del settore e conoscenza della lingua inglese , un portiere di notte turnante (si preferisce della zona ma si valuta alloggio) con conoscenza della lingua inglese ed esperienza nel settore e un addetto al ricevimento con esperienza nel settore;

• Albergo nell’Alta Maremma ricerca cameriera ai piani part time nel periodo invernale personale della zona o zone limitrofe da aprile a settembre full time (cod 13706) e un cameriere di sala solo per extra i fine settimana nel periodo invernale anche questo della zona o zone limitrofe e poi da aprile a settembre (cod 13707);

• Albergo a 30km da Grosseto ricerca una massaggiatrice con esperienza contratto a tempo determinato fino al 10 gennaio 2022 con possibilità di riassunzione subito a primavera 2022 no alloggio pat b automunita disponibile a lavorare soprattutto nei fine settimana e festivi (cod 13747);

• Pubblico esercizio all’Alberese ricerca un aiuto cuoca con esperienza nel settore da marzo a ottobre pat b automunita (cod 13739);

• Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoco/a per taglieri e antipasti con esperienza nel settore (cod 13737) e un barman/bar tender con esperienza nel settore di cocktails (cod 13738) per tutto il mese di dicembre poi da marzo/ottobre per la stagione e possibilità (da valutare) per i weekend di gennaio e febbraio pat b automuniti;

• Campeggio nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca un addetta al ricevimento con ottimo tedesco e esperienza pluriennale nel settore da gennaio/febbraio 2022 pat b automunita (cod 13609);

• Bar a Grosseto ricerca una barista/caffetteria con esperienza di cameriera di sala 3 mesi di contratto a tempo determinato con possibilità di lavorare tutto l anno orario dalle 16 a chiusura 1 giorno di riposo preferibile contratto di apprendistato max 29 anni (cod 13734);

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it e/o inserire i dati sul sito www.manpower.it.

AUTISTA – Per azienda operante nel settore Alimentare selezioniamo un/una operaio/a di laboratorio in possesso della pat. C e CQC (anche in fase di acquisizione), per svolgere mansioni di confezionamento alimentare.

Il ruolo prevede il riordino e la sistemazione delle merci in magazzino, di pulitura dei prodotti da confezionare e, all`occorrenza, lo svolgere mansioni di consegna del prodotto presso i clienti della Provincia di Grosseto.

Il profilo ideale è in possesso della pat C con CQC (anche in fase di acquisizione), ha maturato precedente esperienza in ambienti del settore alimentare e in qualità di magazziniere o di operaio di laboratorio

Completano il profilo l`attestato HACCP, flessibilità oraria e disponibilità al lavoro nei turni festivi e prefestivi, lavoro di squadra.

Si offre un contratto della durata di tre mesi con prospettiva.

CONSULENTE ASSICURATIVO L.68/99 – Le risorse inserite svolgeranno un ruolo consulenziale nei confronti dei clienti cogliendone i bisogni e predisponendo le migliori soluzioni assicurative su prodotti ramo vita e ramo danni, previdenza infortuni.

Il ruolo prevede di sviluppare e gestire in autonomia clienti sia privati (liberi professionisti) che aziende di piccole e medie dimensioni. Il processo di acquisizione clienti viene effettuato principalmente attraverso attività di telemarketing e visita presso il cliente, e tramite social.

Requisiti

La posizione è rivolta a personale appartenente alle Categorie Protette (L.68/99).

La risorsa ricercata è in possesso preferibilmente di una laurea, ma si valutano anche diplomati fortemente motivati al ruolo. Risulta requisito fondamentale il forte orientamento al risultato, buone doti commerciali e resistenza allo stress. Si richiede inoltre il possesso di patente di guida e auto.

Assegnazione Tablet e riconoscimento rimborso spese.

L’azienda inoltre, mette a disposizione dei candidati scelti, un periodo formativo di 15 gg + di 60 ore on line di formazione obbligatoria.

Inquadramento previsto: contratto a tempo determinato 12 mesi I Livello CCNL ANIA • RAL 8.500 + sistema incentivante

Luogo di Lavoro: Toscana (Lo specifico luogo di lavoro sarà definito in base all’effettivo domicilio Residenza della singola candidatura).

CONSULENTE – Società leader in Italia nel settore della consulenza sul credito alla famiglia. La figura si occuperà dell’acquisizione di nuovi clienti e sviluppo del portafoglio già acquisito attraverso il collocamento di prodotti creditizi (mutui, prestiti personali, cessioni del quinto) e/o assicurativi (ramo danni e vita). Verrà inserita all’interno dell’organizzazione consolidata nell’area di preferenza.

Spirito di iniziativa, motivazione, capacità relazionali e orientamento al cliente, resilienza e focalizzazione agli obiettivi individuali sono le caratteristiche fondamentali per questa professione. Il/la candidato/a ideale ha maturato delle esperienze nel campo della vendita/commerciale e nella relazione con il cliente. La provenienza dal settore creditizio e/o assicurativo rappresenta un PLUS.

Si offre:

15 anni di leadership di mercato consolidata da oltre 10 anni

Una struttura con 870 collaboratori e 190 agenzie

22 convenzioni bancarie e collaborazione con oltre 2.000 agenzie immobiliari

Un Percorso di Crescita guidato e strutturato

Corsi di formazione e aggiornamento tecnici e commerciali

Contratto agente • P.IVA (Agevolazioni per figure alla prima esperienza nel settore).

Sede di lavoro: Grosseto/Follonica

ADDETTO BIGLIETTERIA – Per prestigiosa struttura a 5 stelle, siamo alla ricerca di un/una Addetto/a alla biglietteria del Parco Termale appartenente alle Categorie Protette (art.1 – L.68/99).

La risorsa, riportando alla SPA Manager, gestirà le attività del Parco Termale e nello specifico si occuperà di:

– procedure di biglietteria

– procedure amministrative

– prenotazioni

– gestione dell`ospite

La ricerca è rivolta a personale appartenente alle Categorie Protette (art.1 – L.68/99).

Il/la Candidato/a Ideale possiede le seguenti caratteristiche:

1. Consolidata esperienza maturata nel settore Hospitality e Parchi

2. Predisposizione all`accoglienza e assistenza dell`ospite e al lavoro in team

3. Buona conoscenza della lingua inglese (Liv. B1), un plus una seconda lingua straniera

4. Uso dei principali PMS alberghieri in particolare My Salus

Si offre iniziale contratto a tempo determinato di 6/9 mesi rivolto all`indeterminato. Retribuzione Annua Lorda tra i 23000 e i 25000 Euro negoziabile a seconda delle esperienze pregresse.

Orario di lavoro: full time. Sede di lavoro: Manciano (GR).

RESPONSABILE TECNICO – Presidiare la direzione lavori (Project Management) per la manutenzione ordinaria, straordinaria e la riqualificazione degli impianti esistenti con gestione di squadre di intervento tecnico

• 6 operatori

• e gestione parco fornitori.

Provvedere alla programmazione delle attività operative richieste, anche mediante l utilizzo del sistema informativo di commessa, controllandone l’andamento economico.

Gestire il rapporto con il cliente, per tutti gli aspetti che riguardano il servizio erogato ed il contratto.

Controllare ed analizzare la redditività della commessa, assicurandone il rispetto del budget economico e dei KPI imposti dal cliente.

Gestire la rendicontazione economica delle prestazioni rese, i mezzi e le risorse assegnate nella logica dell ottimizzazione e nel rispetto delle norme in materia di rapporto di lavoro.

Predisporre i preventivi e le offerte economiche per lo sviluppo dei lavori indotti di commessa.

Assicurare che tutte le attività vengano svolte nel pieno rispetto della normativa tecnica e delle normative in materia di ambiente e sicurezza

Gestione e coordinamento dei cantieri in sito

Requisiti

Laurea in ingegneria Meccanica, Energetica, Civile o Titolo equivalente

Competenze tecniche su impianti complessi o di teleriscaldamento o nel comparto termico

Esperienza gestione strutture complesse

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

Capacità di gestire gli aspetti contabili di commessa

Ottime capacità relazionali e nella gestione delle risorse

Disponibilità a brevi trasferte su territorio nazionale

Project management

Problem solving

Conoscenza pacchetto Office

Conoscenza normative di settore

STAGE ADDETTO/A ALLA RENDICONTAZIONE AMMINISTRATIVA – La sede: Grosseto

La risorsa selezionata, affiancata dal tutor aziendale, si occuperà delle attività di gestione ed evasione delle rendicontazioni dei corsi di formazioni e dei progetti Europei, supportando il responsabile back office per l`intero flusso economico. Attività di customer service e gestione reportistica.

Il profilo:

Il profilo ideale ha conseguito la Laurea in Economia e/o equipollente, ha una conoscenza fluente della lingua Inglese, un`ottima padronanza degli strumenti informatici (elaborazione testi, gestione della posta elettronica, excel). Completano il profilo buone doti organizzative e buona gestione delle priorità, orientamento al cliente e propensione alle relazioni.

Si offre uno stage di 6 mesi con rimborso pari a 600€

HRGENERALIST – Prestigiosa struttura alberghiera ricerca HR & Quality Generalist da inserire all’interno dell’ufficio del personale. La risorsa eseguirà le seguenti attività:

Gestione processo di recruiting: analisi fabbisogni, redazione e pubblicazione annunci, screening e selezione curricula più idonei all inserimento in azienda

Programmazione formazione aziendale e obbligatoria

Supporto all ufficio del personale per procedure e induction d inserimento

Supporto ai reparti per il rispetto degli standard LQA.

La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Formazione umanistica/alberghiera di almeno 3/4 anni

Spiccate doti di empatia, ascolto e relazionali

Buona conoscenza della lingua inglese (B1)

Predisposizione al lavoro di squadra

Completano il profilo disponibilità immediata, flessibilità oraria, problem solving. Automuniti.

OPERATORE PLURISERVIZIO – Ricerca Operatori/Operatrici Pluriservizio. Il/la candidato/a si occuperà di accoglienza cliente, del servizio al tavolo, della vendita al banco, effettuerà inoltre operazioni di cassa e servizio pulizia. Completano il profilo affidabilità e spirito di squadra. Costituiranno titoli preferenziali: minima esperienza pregressa nella mansione, possesso HACCP in corso di validità e Corso di Sicurezza Generale (4h)

Si richiede disponibilità a lavorare su turni anche supplementari, nei giorni festivi e nei week-end.

Si offre contratto iniziale in somministrazione.

Luogo di lavoro :Grosseto

ADDETTO/A SELEZIONE PERSONALE – STAGE CURRICULARE AREA RISORSE UMANE

Il candidato ideale è uno studente universitario in ambito economico/ umanistico con una passione per il mondo HR, buona attitudine commerciale ed ottime doti comunicative.

Affiancato al Tutor di riferimento si occuperà delle seguenti attività:

-Ricerca e Selezioni Profili ambito produttivo ed impiegatizio

-Gestione amministrativa e contrattualistica

-Gestione comunicazione mail e chiamate telefoniche

– Archiviazione documentazione ufficio personale

– Attività di Formazione e consulenza aziendale

I requisiti richiesti:

Estrazione universitaria in discipline giuridiche, economiche, umanistiche, buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali strumenti informatici e dei principali social network, buona conoscenza della lingua inglese.

Titolo preferenziale: Problem solving, Proattività, Curiosità e dinamicità.

Inquadramento: Tirocinio Curriculare da normativa Regione Toscana

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì f.t. 40 h

Luogo di lavoro: Grosseto (GR)

PERITI MECCANICI – Per importante azienda del settore Metalmeccanico con sede nella provincia di Grosseto, siamo alla ricerca di PERITI MECCANICI da inserire nella linea di produzione meccanica.

ll/La candidato/a ideale è in possesso del diploma di Perito Meccanico ed ha una buona conoscenza dei sistemi di misurazione di precisione (Calibro, Micrometro…). Costituisce titolo preferenziale aver maturato una minima esperienza nel ruolo ed avere una buona conoscenza del disegno meccanico. Completano il profilo precisione, affidabilità, attitudine al team working e problem solving. Necessaria disponibilità a turni, anche notturni, dal lunedì al sabato, previsto iniziale periodo di affiancamento, contratto iniziale a tempo determinato, con possibilità di inserimento in azienda.

OSS – Il/La candidato/a dovrà operare presso RSA Massa Marittima e sarà impegnato su più reparti in base elle esigenze interne.

E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e multidisciplinare indirizzato al benessere del paziente. Il nostro Cliente:

lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Qualifica di Operatore Socio Sanitario- OSS, e riconosciuto dalla Regione Toscana da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Esperienza pregressa o stage presso strutture OSPEDALIERE- RSA- ASSISTENZA DOMICILIARE- DISTRETTI SANITARI;

– Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo);

– Automunito/a.

Requisito preferenziale aver conseguito attestato corso base sicurezza D.Lgs 81/08.

Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato

Per candidarsi sarà necessario inserire nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line.

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

EDUCATORE/EDUCATRICE PROFESSIONALE area grossetana – Il/la candidato/a dovrà svolgere attività di organizzazione e gestione progetti e servizi educativi e riabilitativi all`interno dei servizi sanitari o all`interno di servizi socio-educativi, destinati a persone in difficoltà: minori, tossicodipendenti, alcolisti, carcerati, disabili, pazienti psichiatrici e anziani.

Lavorerà all`interno di un`equipe multidisciplinare, stimolerà i gruppi e le singole persone a perseguire l`obiettivo di reinserimento sociale definendo interventi educativi, assistenziali e sanitari rispondenti ai bisogni individuali attraverso lo sviluppo dell`autonomia, delle potenzialità individuali e dei rapporti sociali con l`ambiente esterno.

Il contratto: si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line.

Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Laurea in Educazione professionale, L/SNT2 – CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE, da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Preferibilmente esperienza consolidata nel ruolo;

– Buoni doti di comunicazione e capacità di gestione dello stress;

– Disponibilità a contratti brevi;

– Automunito/a

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae.

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso il Cliente. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

INFERMIERE – presso la Asl. Il candidato andrà ad operare presso il presidio ospedaliero di pertinenza in collaborazione con l`equipe professionale e multidisciplinare finalizzato al benessere psico fisico del malato.

Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Laurea in infermieristica, da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Iscrizione all`albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Polizza assicurativa RC da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Buoni doti di comunicazione

– Capacità di gestione dello stress

– Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie

– Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo)

– Automunito/a

Requisito preferenziale corso base sicurezza D.Lgs 81/08.

Completano il profilo una certa flessibilità e disponibilità di mobilità sul territorio.

La sede: Orbetello, Grosseto, Pitigliano, Castel del Piano, Massa Marittima

Si offre: Un contratto a tempo determinato su una turnistica in quinta.

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line.

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso l`azienda usl toscana sud est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

GEOMETRA DI CANTIERE – dovrà occuparsi dell’ Organizzazione iniziale del cantiere, Direzione operativa quotidiana del cantiere, Gestione personale e mezzi, controllo sicurezza, Approvvigionamento materiali occorrenti quotidianamente sul cantiere,

Redazione rapporti giornalieri di lavoro come da modello aziendale e sarà responsabile della documentazione cartacea inerente i lavori e pervenuta direttamente in cantiere quali, ad esempio, DDT, Formulari Rifiuti, Fatture ecc.

Rientrerà nei suoi compiti collaborare con le altre figure tecniche aziendali: topografo, geologo, Responsabile di Commessa, contabile lavori,

Rendicontare e confrontarsi con il Responsabile di Commessa, sia per la gestione generale del cantiere che per la gestione imprevista, non ordinaria.

Sarà, inoltre, in stretto Contatto con la Direzione Lavori sugli aspetti operativi.

Avrà conseguito una formazione scolastica in Geometra o Perito Industriale Edile, o titolo equivalente e avrà maturato un’esperienza in gestione di cantieri per la realizzazione di opere generali e infrastrutture, nonché una conoscenza approfondita in di materia di sicurezza e approvvigionamento materiali del cantiere.

Completa la professionalità un’esperienza maturata nella gestione degli operai del cantiere e interfaccia varie figure operanti nella commessa.

Probelm Solving e gestione di squadre tecniche. Dimestichezza con gli strumenti informatici. Flessibilità territoriale.

Residenza/Domicilio in Toscana.

RAL e inquadramento verranno commisurati in relazione all’Assistente di Cantiere prescelto.

Contratto a tempo Indeterminato con relativo periodo di prova come previsto dal CCNL.

Benefit : pc, cellulare aziendale, disponibilità auto aziendale per uso lavorativo, possibilità di eventuale alloggio se necessario allo svolgimento delle attività.

LOGOPEDISTA – Asl Orbetello. Il/la candidato/a dovrà operare in abilitazione, riabilitazione e prevenzione nei confronti delle disabilità dell`età pediatrica in collaborazione con l`equipe multi-professionale. Si occuperà della prevenzione, riabilitazione e cura dei disturbi del linguaggio, cognitivi e dell`apprendimento in età evolutiva.

Descrizione

lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Laurea in logopedia o titolo equipollente da produrre in sede di colloquio di selezione

– Iscrizione all’albo professionale da produrre in sede di colloquio di selezione

– Esperienza pregressa o stage in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate al SSN

– Disponibilità a lavorare full time su 5 giorni settimanali

– Automunito/a

Requisito preferenziale aver conseguito corso base sicurezza D.Lgs 81/08.

Il contratto: Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato full time.

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line.

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

DISEGNATORE MECCANICO – Consolidata realtà specializzata nella verniciatura industriale ricerca Disegnatore meccanico. La risorsa verrà inserita all’interno dell’Area Tecnica e seguirà la progettazione meccanica di nuovi strumenti inerenti al settore manifatturiero.

Il profilo ideale è in possesso del Diploma di perito meccanico e/o equipollenti, o titolo di Laurea in Ingegneria meccanica e/o equipollenti. Ha maturato precedente esperienza nella progettazione meccanica tramite software Solidworks. La mansione prevede un icontratto a 6 mesi in somministrazione con prospettiva di inserimento diretto.

CABLATORE ELETTRICO – Il nostro Cliente, consolidata realtà specializzata nella verniciatura industriale, nell’ottica di implementare la propria attività, ci ha incaricato di ricercare la figura di:

elettricista per cablaggio quadri elettrici

Il profilo ideale ha maturato precedente esperienza nel cablaggio e nella lettura degli schemi elettrici. La mansione prevede un inserimento a 6 mesi in somministrazione con prospettiva di inserimento diretto.

STAGE CURRICULARE AREA RISORSE UMANE – Il candidato ideale è uno studente universitario in ambito economico/ umanistico con una passione per il mondo HR, buona attitudine commerciale ed ottime doti comunicative.

Affiancato al Tutor di riferimento si occuperà delle seguenti attività:

-Ricerca e Selezioni Profili ambito produttivo ed impiegatizio

-Gestione amministrativa e contrattualistica

-Gestione comunicazione mail e chiamate telefoniche

– Archiviazione documentazione ufficio personale

– Attività di Formazione e consulenza aziendale

I requisiti richiesti:

Estrazione universitaria in discipline giuridiche, economiche, umanistiche, buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali strumenti informatici e dei principali social network, buona conoscenza della lingua inglese.

Titolo preferenziale: Problem solving, Proattività, Curiosità e dinamicità.

Inquadramento: Tirocinio Curriculare da normativa Regione Toscana

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì f.t. 40 h

Luogo di lavoro: Grosseto (GR)

IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO – La risorsa si occupa della vendita di prodotti tecnologici in ambiente industriale rivolgendosi esclusivamente al mercato estero.

Si richiede disponibilità a trasferte estere su cadenza settimanale.

Il/La candidato/a ideale è in possesso di Laurea triennale in ambito tecnico, conosce in maniera fluente la lingua Inglese e preferibile la conoscenza della lingua Francese.

Completano il profilo un’ottima predisposizione ai rapporti interpersonali, solarità ed orientamento alla vendita.

Si offre un contratto in somministrazione iniziale a 3 mesi con possibilità di inserimento.

Luogo di lavoro: Grosseto.

ADDETTO TESORERIA – Per importante azienda appartenente al settore Terziario siamo alla ricerca di una persona da inserire all’interno della Direzione Finanza in qualità di Addetto/a tesoreria.

La figura, in raccordo con il Responsabile di Servizio, affiancherà i colleghi nell’ambito delle seguenti attività:

– Gestione rapporti operativi con gli Istituti di Credito

– Esecuzione attività necessarie per il pagamento dei fornitori, dei cedolini, delle tasse e di quanto dovuto ad altri enti per paghe e contributi

– Pianificazione di incassi e pagamenti, definendo la disponibilità di cassa e la previsione dei fabbisogni a breve e medio periodo

– Gestione della liquidità interna attraverso il costante controllo dei conti bancari e degli enti consortili

– Supporto alla rete in caso di controversie di pagamento

– Gestione attività di consegna del denaro alla rete vendita (dalla raccolta del fabbisogno all’archiviazione dei documenti).

I requisiti richiesti sono:

– Formazione in ambito Economico preferibilmente Diploma in ragioneria e Laurea in materie economiche

– Buona conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel- file xls)

– Capacità organizzative e attitudine al problem solving

– Predisposizione a lavoro di squadra.

Rappresenta un requisito preferenziale aver già maturato esperienza nel campo della Finanza e nella conoscenza degli strumenti Sap.

CALDAISTA – Per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, selezioniamo 3 CALDAISTI per manutenzione di Impianti di riscaldamento e refrigerazione

La risorsa ideale è in possesso di un diploma/qualifica ad indirizzo termotecnico e ha maturato almeno tre anni di esperienza nel ruolo di caldaista/bruciatorista sia in ambito civile che industriale. Si richiede inoltre il possesso di tutti i patentini in corso di validità. Verranno considerate in via preferenziale le candidature di persone già domiciliate sul territorio.

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Ali Spa. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a mbianchi@alispa.it o al fax 0564.427634. Gli annunci sono rivolti ad ambo i sessi.

IMPIEGATO – ALI, Agenzia per il Lavoro filiale di Grosseto, ricerca un/una impiegato/a per ufficio amministrazione e contabilità.

La Risorsa ideale è una figura professionale dotata di capacità organizzative e competenze base di contabilità, quali fatture attive/passive e prima nota.

Costituisce requisito preferenziale la conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Marina di Grosseto (GR)

Orario di lavoro: full time

Da Giugno, il lavoro sarà su turni dal Lunedì alla Domenica con possibilità di lavoro nella giornata di sabato o domenica ed un fine settimana libero a rotazione.

Si offre contratto a tempo determinato per sostituzione maternità, con partenza a Gennaio 2022.

LOGISTIC MANAGER – Logistic Manager con propensione alla crescita professionale.

La necessità di inserire questa figura nasce dall’esigenza di riorganizzare vari magazzini e della riorganizzazione in termini di approvvigionamenti, costi e stoccaggio.

Si richiede una buona esperienza nella gestione della logistica interna in ottica Lean e in modo informatizzato, nella gestione dei flussi informativi e documentali delle merci, nella realizzazione della programmazione del ciclo logistico integrato delle merci, nella standardizzazione dei processi di gestione delle merci secondo i principi del miglioramento continuo, un approccio manageriale e multitasking, il possesso della laurea in Ingegneria Gestionale. Disponibilità a trasferte estere.

CCNL di categoria. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro Follonica (Gr).

ADDETTI AL MONTAGGIO MOBILI per settore arredamento d’interni.

Le Risorse saranno impiegate nell’installazione di arredi per Aziende clienti in tutta la provincia di Grosseto.

Requisiti richiesti:

– Preferibile esperienza di almeno un anno come montatore presso aziende comparto arredamento o meccaniche;

– Lettura disegni tecnici e specifiche

– Utilizzo di strumenti di misura

– Buona manualità e precisione esecutiva

– Disponibilità a saltuarie e brevi trasferte

– Patente B

Luogo di lavoro: Grosseto (GR)

Orario di lavoro: 40 ore dal Lunedì al Venerdì, con pausa pranzo di 2 ore e 30 minuti

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione, con obiettivo di assunzione diretta in Azienda a tempo indeterminato

SEGRETARIA DI AZIENDA ADDETTA ALLA VENDITA PER 36 ORE SETTIMANALI – DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ CON ORARIO DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 16.30 CON MEZZ’ORA DI PAUSA PRANZO E UN GIORNO DI RIPOSO A ROTAZIONE. SABATO DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00.

La risorsa umana si occuperà per un terzo del tempo lavorativo di vendere il prodotto in negozio e per due terzi di gestire le telefonate in ufficio, inviare le e-mail, prendere gli ordini, elaborare bolle di accompagnamento della merce, emettere fatture, aggiornare le statistiche di vendita a seconda delle necessità.

Sono richieste ottime capacità interpersonali, attitudine al rapporto con la clientela, capacità di ascolto e gentilezza.

Contratto di lavoro iniziale a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

Luogo di lavoro 10 km da Arcidosso (Gr). E’ richiesto essere automuniti.

MAGAZZINIERE – ALI Agenzia per il Lavoro spa, filiale di Grosseto, seleziona un/una Magazziniere/a per azienda operante nel settore della logistica.

Si richiede il possesso del patentino per la guida del muletto.

La risorsa individuata si occuperà della movimentazione delle merci con carrelli elevatori e pesi manuali, ricevimento, spostamento, preparazione, rifornimento del collettame.

Orario di lavoro full time 40 ore dal lunedì al venerdì.

Luogo di lavoro Grosseto.

CCNL Commercio.

Si offre iniziale contratto determinato con prospettive di assunzione diretta in azienda a tempo indeterminato.

ADDETTO/A ALLA ROSTICCERIA – Richiesta esperienza nel ruolo oppure nella preparazione, alla cottura, alla vendita, delle carni, di prodotti da rosticceria, cibi in fast food, come pronto cuoci, tavole calde.

Orario di lavoro tempo pieno. Possibilità di essere assunto a tempo indeterminato.

CCNL di categoria. Luogo di lavoro Grosseto e Castiglione della Pescaia (Gr).

FARMACISTA iscritto all’ordine dei farmacisti. Orario di lavoro 40 ore settimanali dal lunedì al sabato. Luogo di lavoro Grosseto.

Primo contratto di un mese. Possibilità di essere richiamato con nuovi contratti a tempo determinato in futuro.

CCNL di categoria.

TECNICO FRIGORISTA ADDETTO ALL’ARREDAMENTO – La risorsa, si occuperà di: Controllo perdite degli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore senza entrare nel circuito frigorifero;

Recupero dagli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore; Manutenzione e riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore; Installazione di impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore; Regolamentazione e norme tecniche applicabili; Prevenzione delle emissioni; Recupero dei gas fluorurati a effetto serra; Manipolazione sicura delle apparecchiature; Arredare l’ambiente di lavoro di bar e di interni di locali pubblici ed esercizi commerciali con articoli quali banchi, vetrine, retrobanchi, espositori.

Il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma ad indirizzo tecnico. Preferibile possesso del patentino per frigorista. Conoscenza di disegno meccanico e di schemi elettrici/elettronici. Dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di officina e di misura. Esperienza di lavoro manuale nel settore automazione oppure come elettricista oppure come idraulico oppure come addetto alla revisione delle pompe di calore, split, aria condizionata, impianti termici, caldaista, oppure nel montaggio meccanico di precisione, nella lettura del disegno meccanico, oppure nella capacità di aggiustare e di fare la revisione dei motori oppure come elettrauto.

Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento in azienda a tempo indeterminato.

Luogo di lavoro Grosseto.

OPERAI EDILI per Azienda operante nel settore dell’edilizia stradale, movimento terra e lavori di urbanizzazione.

I requisiti preferibilmente richiesti sono:

– possesso della patente C

– esperienza nel settore dell’edilizia stradale o edilizia in generale

– esperienza nell’utilizzo di macchine operatrici (escavatore, ruspa)

Le Risorse si recheranno sul punto di ritrovo con mezzo proprio, per poi spostarsi con i mezzi Aziendali sul cantiere di riferimento.

Orario di lavoro: 40 h settimanali dal lunedì al venerdì

Luogo di lavoro: 15-20 km da Follonica (GR)

Si offre iniziale contratto in somministrazione a tempo determinato, con possibilità di assunzione a tempo indeterminato

ADDETTO ALLA GESTIONE E CONTROLLO QUALITA’ – La risorsa, inserita all’interno dell’area Qualità, si occuperà di:

Gestire le certificazioni di qualità con aggiornamento della documentazione

Gestire gli audit da parte degli organismi di certificazione e dei clienti

Gestire i rapporti con i clienti relativamente al Sistema Qualità comprese le contestazioni e i reclami

Redigere e presentare il piano dei controlli sulle materie prime e sui prodotti finiti

Gestire le analisi da commissionare ai laboratori esterni

Supervisionare l’attività di tracciabilità del prodotto

Gestire l’ HACCP, verificare e controllare le registrazioni legate al processo produttivo (CP, CCP)

Gestire l’ etichettatura

Gestire le pratiche export

Requisiti richiesti:

Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari o simili oppure Laurea in Scienze Giuridiche

Preferibile precedente Esperienza pregressa in ruoli affini

Preferibile conoscenza della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare e degli standard di certificazione

Buona conoscenza e utilizzo del pacchetto Office

Concretezza e doti di problem solving

Si offre contratto con prospettive di assunzione a tempo indeterminato

PERITO ELETTRICO – Sei interessato ad un percorso di crescita nel settore dell’automazione industriale? Ali spa sta cercando allievi in ‘Tecnico dell’automazione dei processi produttivi’ (IFTS). I candidati selezionati verranno inseriti come apprendisti di primo livello in un progetto formativo della durata di un anno, che si articolerà tra ore in aula e ore di pratica nei reparti di un’importante azienda del territorio di Grosseto, la Elettromar spa in affiancamento a professionisti del settore. Durante il percorso annuale gli Apprendisti svolgeranno il loro iter di inserimento nei reparti più attinenti, sulla base di attitudini e competenze acquisite.

SEDE: Follonica (GR)

REQUISITI: Massimo 25 anni non compiuti

Si richiede Diploma ad indirizzo elettrico/elettronico/elettrotecnico, interesse ad intraprendere un percorso lavorativo ma anche formativo, predisposizione al lavoro in team ed a trasferte estere.

ESPERTO CONTABILE PER STUDIO COMMERCIALE – Il candidato ideale ha una formazione economica, esperienza pluriennale in contabilità ordinarie/semplificate di studio, relativi adempimenti IVA periodici conseguenti fino alla predisposizione del bilancio e dei dichiarativi fiscali.

La risorsa dovrà occuparsi della contabilità clienti e degli adempimenti fiscali correlati, oltre ad assistere i clienti nei servizi di consulenza fiscale e societaria (riorganizzazioni societarie straordinarie).

Requisiti richiesti: essenziale la conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel), esperienza in contabilità in studi di consulenza analoghi.

Completano il profilo: puntualità, precisione, attenzione al dettaglio, atteggiamento positivo e propositivo verso il lavoro, dinamicità.

Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì.

Luogo di lavoro Grosseto.

MECCANICO RIPARATORE ATTREZZI AGRICOLI – Per nostro cliente siamo alla ricerca di un meccanico di apparecchi a motore, in particolare la risorsa individuata si dovrà occupare della riparazione e manutenzione delle macchine e delle attrezzature motorizzate che vengono utilizzate principalmente negli ambiti della cura dei giardini, nella silvicoltura, nella frutticoltura e nella viticoltura, come i tosaerba, le pulitrici ad alta pressione, le frese, le motoseghe, i decespugliatori e le tagliasiepe.

Si richiede minima esperienza pregressa nella riparazione dei motori in generale.

Luogo di lavoro vicinanze di Grosseto.

INGEGNERE LEAN PRODUCTION – ALI spa, Agenzia per il Lavoro filiale di Grosseto, ricerca per Azienda cliente un Ingegnere – Lean Production.

I candidati ideali sono laureati in Ingegneria con voglia di imparare e crescere a livello professionale, inseriti in un contesto strutturale nel quale avranno la possibilità di conoscere ed essere formati sui principali processi produttivi di una importante realtà nel settore alimentare.

La risorsa inserita dovrà supportare l’implementazione delle attività di Miglioramento Continuo ed implementare piani per ottimizzare i processi e le operazioni nei reparti industriali attraverso strategie, strumenti e metodologie di Lean Manufacturing, diventando quindi il punto di riferimento e di congiungimento tra l’ufficio Lean centrale, e lo stabilimento affidato.

Di seguito le principali attività che seguirà :

​Analizzare i processi produttivi e migliorare l’utilizzo delle risorse impiegate (macchine, manodopera, e materiali) minimizzando il rapporto costi/benefici

​Ridurre gli sprechi in ottica Lean Manufacturing e continuous improvement;

Definire dal punto di vista tecnico ed organizzativo i processi di fabbricazione e i relativi flussi di movimentazione del materiale al fine di ridurre gli sprechi attraverso l’utilizzo di appositi strumenti (es.Value stream mapping, spaghetti chart ecc.);

Sviluppare lo standard work, lay-out di postazione e istruzioni visuali/scritte per le operazioni critiche (formazione del personale per nuovi o esistenti processi);

Lavorare a stretto contatto con il personale dei reparti produttivi per promuovere il miglioramento continuo dei metodi, dei sistemi e dei controlli di produzione;

Attività di formazione, divulgazione e applicazione delle tecniche di Lean Manufacturing

​Introdurre metodi di ottimizzazione della produzione, con un particolare focus su attrezzature, organizzazione e tempi del lavoro (preparazione di elenchi di materiali e attrezzature, analisi dei costi e costi di produzione stimati in collaborazione con il controllo di gestione);

Rilevare i tempi, definire i metodi e creare il ciclo di lavoro

Attività di analisi savings su progetti industriali in coordinamento con Engineering

Requisiti: Il candidato ideale è in possesso di una laurea in ingegneria gestionale, meccanica o affini, ha famigliarità con i processi produttivi e con i principi di Lean o di World Class Manufacturing. È richiesta un’ottima conoscenza del pacchetto office. Completano il profilo capacità di project management, pensiero analitico, buone capacità organizzative, Teamwork ed ottime doti relazionali.

Sede di lavoro: Arcidosso (GR)

MAGAZZINIERE – ALI spa, filiale di Grosseto, seleziona un/una magazziniere/a per Azienda operante nel settore dell’edilizia.

Si richiede il possesso del patentino per la guida del muletto, disponibilità a lavorare full time ed a svolgere straordinari il sabato mattina a rotazione.

La risorsa individuata si occuperà della movimentazione delle merci con carrelli elevatori e pesi manuali per un massimo di 25kg, preparazione e rifornimento delle materie prime.

Orario di lavoro: full time, dalle 7:30 alle 18:00 con 1,5 h di pausa pranzo ed un pomeriggio di recupero a settimana.

Luogo di lavoro: Grosseto (GR).

CCNL Commercio.

Si offre iniziale contratto determinato in somministrazione, con prospettive di assunzione diretta in Azienda a tempo indeterminato.

MACELLAIO – Macellaio Banconista all’interno di un Supermercato.

Mansioni

Ricevimento, controllo, stoccaggio e taglio dei prodotti del banco reparto macelleria.

Operazioni di taglio e confezionamento delle carni.

Preparazione e confezionamento delle pietanze.

Preparazione del banco espositivo.

Attività di smistamento alimenti al banco macelleria/gastronomia.

Si offre contratto a tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato.

luogo di lavoro Grosseto.

MAGAZZINIERE ADDETTO/A AL BANCO VENDITA con conoscenze nei settori dell’idraulica, della metalmeccanica, dell’edilizia (materiale idraulico in genere, d’arredo bagno come box doccia, vasche da bagno, sanitari, piastrelle e pavimenti; termoidraulica; utensili meccanici come: torni, frese, punte, mandrini, settore edile, coibentazione, isolamento termico acustico.

La persona dovrà fare attività di magazziniere + banconiere al banco vendita.

La risorsa dovrà essere in possesso: Abilitazione all’uso del muletto/carrello elevatore in magazzino.

Capacità di gestione: riordino del magazzino; scarico merce da camion; stoccaggio a magazzino.

Capacità di vendita al bancone; rapporto diretto con la clientela; ausilio al cliente per carico materiale.

Luogo di lavoro Grosseto. Orario di lavoro 40 ore settimanali. CCNL di categoria. Assunzione a tempo indeterminato.

MECCANICO – ALI spa, filiale di Grosseto, ricerca un/una meccanico/a di automobili. La Risorsa si occuperà di svolgere riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie, sulle componenti meccaniche ed elettroniche della automobili (tagliandi, revisioni, diagnosi elettroniche, cambio olio). La figura ideale ha maturato esperienze pregresse nel ruolo, ha buona manualità e competenze in ambito meccanico su auto e moto. Luogo di lavoro: Castel del Piano (GR). Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì, con 2 ore e 30 minuti di pausa pranzo giornaliera. Contratto a tempo determinato in somministrazione di 3 mesi.

INFERMIERE – Per nostro cliente siamo alla ricerca di un Infermiere Professionale con esperienza nel campo dei prelievi. La figura ricercata si occuperà di effettuare i prelievi sia presso il laboratorio sia presso il domicilio dei pazienti.

L’inquadramento previsto è quello del CCNL Laboratorio di Analisi livello D.

AUTISTA in possesso della sola patente di guida di categoria C. Non è necessario il CQC merci. Il candidato inserito nel team di lavoro si occuperà di svolgere attività di magazzino, carico e scarico della merce e consegna dei prodotti nel territorio della provincia di Grosseto. Il candidato ideale è flessibile ed ha una forte motivazione al lavoro. E’ requisito preferenziale aver maturato una precedenza esperienza nella guida di camion o di furgoni. Il contratto a tempo determinato è finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Richiesto un sabato al mese lavorativo. Da contratto un mese di ferie pagate nell’anno solare. Luogo di lavoro vicinanze di Arcidosso (Gr).

ADDETTO AL MONTAGGIO – Il candidato ideale ha maturato esperienza lavorativa all’interno di un comparto produttivo in un reparto di montaggio, assemblaggio, riparazione meccanica e nell’uso gli strumenti da banco quali trapani, avvitatori, cacciaviti, mola, smerigliatrice, attività di saldatura in genere. Richiesta la conoscenza del disegno meccanico tecnico. Orario di lavoro 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. CCNL di categoria. Luogo di lavoro Massa Marittima (Gr). Primo contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi.

PREPARATORE E PIANIFICATORE DI MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO INDUSTRIALE – laureato in Ingegneria Meccanica o Diplomato Perito Meccanico con esperienza significativa in ambito di manutenzione.

Responsabilità:

Organizzare, coordinare e gestire i lavori del programma di manutenzione.

Collaborare con i responsabili dell’impianto, i loro collaboratori e il pianificatore di produzione per preparare i lavori assegnati e pianificare gli interventi di manutenzione nell’area di stabilimento di sua competenza.

Lavorare in stretta collaborazione i colleghi per garantire il buon funzionamento del Reparto anche in loro assenza.

Tenere contatti continui con i capo cantieri e i capo squadra delle ditte appaltatrici al fine di portare a compimento i lavori assegnati.

Conoscenze:

Conoscenza generale di macchine, pompe, coclee, nastri trasportatori, ventilatori.

Conoscenza generale di componenti di macchine: riduttori; impianti oleodinamici, lubrificanti e sistemi di lubrificazione, cuscinetti, giunti di trasmissione, tecniche

di allineamento delle macchine rotanti;

Conoscenza di: pratiche manutentive, conduzione di una ispezione, tecniche di programmazione e pianificazione, tecniche di elaborazione di un gantt, utilizzo di

almeno un sistema software di organizzazione lavori (ad esempio PROJET).

Capacità di interpretazione di lettura del disegno tecnico, schemi di processo.

Esperienza in ambito manutentivo o ingegneristico.

Esperienza di montaggi industriali.

Conoscenza dell’impiantistica.

Conoscenze di Project Management.

Utilizzo di SAP.

Conoscenza generale della Direttiva Macchine.

Conoscenza generale del D.lgs. 81/2008.

Conoscenza della lingua inglese (capacità di leggere e comprendere documenti tecnici).

Cnnl di categoria. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore. Luogo di lavoro Follonica (Gr).

PERITO INGEGNERE PROGRAMMATORE INFORMATICO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Perito oppure un Ingegnere Informatico diplomato o laureato in Informatica per ricoprire il ruolo di Programmatore.

La figura ricercata dovrà occuparsi dell’attività di programmazione di software aziendali per far fronte a specifiche esigenze del business o per risolvere problemi di funzionamento di soluzioni software già esistenti.

Si richiede il titolo di diploma di scuola superiore o laurea inerente al ruolo.

Inserimento finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato, CCNL di categoria, inquadramento commisurato al candidato prescelto. Orario full time Lun-Sab, luogo di lavoro Castiglione della Pescaia (Gr).

MAGAZZINIERE ADDETTO ALLA LOGISTICA – Il profilo ideale ha esperienza pregressa nel settore logistica e movimentazione merci, carico e scarico merci, in magazzino.

La risorsa si occuperà di gestione interna del magazzino, organizzazione della produzione, carico e scarico merci, movimentazione delle merci con muletto o manualmente, attività inerenti al processo di gestione, preparazione e distribuzione degli ordini, carico e scarico della merce e compilazione dei documenti di trasporto tramite gestionale.

Requisiti:

Diploma DI scuola secondaria superiore.

Patentino mulettista.

Capacità nell’uso di palmari e PC, buone competenze informatiche.

Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì.

Luogo di lavoro Arcidosso (Gr).

Si offre iniziale inserimento a tempo determinato in somministrazione a scopo di inserimento a tempo indeterminato.

TECNICO DELLA PREVENZIONE. Si occuperà della redazione e dell’aggiornamento del DVR documento di valutazione dei rischi, della manutenzione degli estintori in azienda, della gestione nel magazzino del materiale inerente la sicurezza sul lavoro aziendale, della elaborazione e predisposizione di tutta la documentazione in materia. Si valutano anche Risorse neolaureate. Luogo di lavoro Grosseto. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì. Il contratto iniziale a tempo determinato è finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

MANOVALE oppure MURATORE EDILE. Si richiede MINIMA esperienza nelle mansioni. La figura professionale collaborerà, in aiuto, direttamente con Muratori Professionisti.

Si richiedono i seguenti requisiti:

Padronanza dei principali strumenti relativi alla mansione.

Buona manualità.

Disponibilità immediata.

Patente B.

Completano il profilo dinamicità, proattività, flessibilità.

Luogo di lavoro Grosseto.

Orario full time dal Lunedì al Venerdì, orario spezzato.

Contratto di lavoro di 6 mesi.

CCNL Edilizia.

OPERAI per la linea di produzione. Le Risorse individuate saranno adibite alla preparazione, all’attività di etichettatura ed al confezionamento dei prodotti. Si richiede disponibilità a lavorare dal Lunedì al Sabato, su turni di 8 h. I turni sono suddivisi in fasce orarie che partono dalle h 7:00 fino alle h 22:00. Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione. Preferibile esperienza pregressa nel ruolo, ma si valutano anche persone senza esperienza.

AIUTO CUOCO presso un Ristorante situato nel territorio di Grosseto. Requisito preferenziale ma non tassativo, il conseguimento del Diploma presso l’Istituto Alberghiero. L’Azienda valuta anche Risorse senza esperienza ma con la passione nel settore della cucina, a cui offrire una formazione sul campo. La Risorsa affiancherà il Cuoco nella preparazione dei piatti, organizzerà gli ingredienti necessari alla preparazione degli stessi, si occuperà della cura e pulizia di cucina ed utensili. Si richiede disponibilità a lavorare nel fine settimana, flessibilità oraria e possibilità di essere automuniti. Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione, finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: full time Luogo di lavoro: Grosseto, zona Sud

INTERNATIONAL KEY ACCOUNT – Ali professional Toscana, cerca per azienda cliente che opera in ambito alimentare (Grosseto) un International Key Account:

disponibilità ad aggiornarsi di continuo a livello internazionale;

modo di agire orientato al cliente;

spiccate capacità relazionali;

ottima conoscenza della lingua inglese;

attitudine al lavoro di gruppo;

atteggiamento flessibile;

creatività;

abilità nell’incentivare i propri collaboratori.

Gestione del’operatività quotidiana.

Disponibilità a viaggiare

Capacità di risolvere i problemi.

Sara’ responsabile di seguire, sviluppare e consolidare la strategia commerciale dell’azienda.

Un profilo commerciale con precedente esperienza nello sviluppo / commercializzazione di Private Label.

Precedente esperienza sia in Aziende Private (preferred) che in catene distributive.

Contratto a tempo indeterminato e Ral indicativa di 50k + trasferte