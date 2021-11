ArrivaNatale: Il Giunco.net lancia la playlist aspettando il 25 dicembre

GROSSETO – Le luci stanno iniziando a popolare le vie di città e paesi, i pandori e panettoni sono arrivati nei supermercati e, soprattutto, la neve è caduta sull’Amiata: il Natale è vicino, e anche Il Giunco si prepara a festeggiare la festa più magica dell’anno.

Tra un addobbo e l’altro, al Giunco non ci facciamo mancare la musica, che ci conduce dritti dritti alla notte della vigilia, in attesa di Babbo Natale e dei doni da scartare: dalla classica Jingle Bells alla geniale Christmas with the yours, abbiamo raccolto le nostre canzoni preferite nella playlist #ArrivaNatale. Ci aiutate ad arricchirla? Commentate su Facebook o inviateci un messaggio su Instagram con i pezzi di Natale che preferite e non abbiamo citato.

E visto che il Natale per Il Giunco è una cosa seria, vi annunciamo che a dicembre ci saranno delle sorprese speciali per i nostri lettori: state “in ascolto”.