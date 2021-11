Sammuri: «Abbattimenti sospesi ma i mufloni vanno rimossi completamente dal Giglio»

ISOLA DEL GIGLIO – “L’impegno che al momento ci siamo presi è quello di sospendere gli abbattimenti, mentre per parlare di accordo sarà necessario un approfondimento con le associazioni animaliste.” Il Parco Nazionale ha deciso di sospendere gli abbattimenti come atto di disponibilità verso il mondo animalista, come già affermato dal presidente Sammuri nei giorni scorsi.

La precisazione viene in seguito al comunicato dell’on. Brambilla di ieri mattina.