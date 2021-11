Nuovo calendario per la mountain bike Uisp: sei appuntamenti fra Cala Violina e Argentario

GROSSETO – Con sei prove tra dicembre e febbraio, torna il trofeo d’inverno mountain bike Uisp. Dopo un anno di stop per la pandemia, la rassegna per appassionati del ciclismo fuoristrada propone un calendario molto interessante: si parte domenica 19 dicembre con l’ormai classica prima tappa a Cala Violina, poi il 16 gennaio a Monte Argentario, il 23 gennaio a Orbetello, il 30 gennaio la cronometro di Monte di Muro, il 6 febbraio a Batignano e il 20 febbraio a Follonica. In gara anche le e-bike.

L’organizzazione delle varie tappe, sotto l’egida Uisp, è di Free Bike Pedale Follonichese, Orbetello Bike Tribe, Marathon Bike e Mt Bike Argentario, con il patrocinio della Provincia di Grosseto e dei Comuni di Grosseto, Follonica, Orbetello, Porto Santo Stefano e Scarlino.

Iscrizioni singola gara obbligatoriamente tramite il portale Winning Time, che cronometrerà ogni prova tramite chip, entro e non oltre il venerdì precedente alla prova al costo di 15 euro; la domenica mattina al costo di 20 euro. Abbonamento per l’intero trofeo d’inverno al costo di 72 euro da versare entro e non oltre venerdì 10 dicembre tramite bonifico sul conto corrente postale intestato ad Asd Free Bike Pedale Follonichese 1956, Iban IT22V0846172240000010157857 riportando la causale “Trof: Inverno Uisp. Mtb 2021\ 2022”. I dati dell’atleta (fotocopia tesserino) e la ricevuta del versamento deve essere inviata tramite e-mail a info@freebikersfollonica.it.

Per partecipare è necessario il green pass. Per informazioni 3663718560.