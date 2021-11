MONTE AMIATA – Giornata di pioggia oggi in Maremma dopo i temporali della notte. Un’ondata di maltempo che ha portato nelle ultime ore anche temperature un po’ più basse tanto che sul monte Amiata è arrivata la prima neve della stagione.

Pochi centimetri di neve in vetta e in quota rifugi alle Macinaie e alla Contessa come mostrano le immagini delle webcam di Amiata Neve.

di 3 Galleria fotografica Amiata Neve 2021 - 28 novembre





Secondo le previsioni meteo la bassa pressione continuerà ad interessare la nostra provincia anche nelle prossime ore e per tutta la mattina di domani. Qualche miglioramento è atteso per il pomeriggio di domani lunedì 29 novembre.

Qui trovate tutte le previsioni meteo per le prossime ore e per i prossimi giorni per la provincia di Grosseto, comune per comune: LINK