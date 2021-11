Il Follonica Gavorrano sfrutta l’uomo in più, netto successo a spese del Cannara

BAGNO DI GAVORRANO – Successo esterno del Follonica Gavorrano a spese del Cannara per uno 0-3 che li mantiene al passo delle avversarie, in particolare del San Donato Tavarnelle, che espugna il campo della Pro Livorno.

Subito in vantaggio i maremmani, con Berardi che fa centro al 3′ su assist di Mugelli; al 9′ brividi invece per un salvataggio di Dierna dopo l’uscita fuori dai pali di Nannelli. Un minuto dopo padroni di casa in dieci per espulsione di Cerboni, che commette fallo da rosso su Fontana.

Al 18′ fuori bersaglio un tiro di Rosati, cui replica Mattia ma Nannelli devia in angolo. I tricolori insistono e al 35′ arriva il raddoppio griffato Mugelli su assist di Arduini. Poco dopo, Rosati sfiora il gol.

Follonica Gavorrano sicuro e pericoloso anche a inizio ripresa con Fontana, Mugelli e ancora Rosati. Al quarto d’ora non sbaglia Fontana. Presunto rigore per gli ospiti allo scadere.

Soddisfatto il mister dell’UsFG Marco Bonura: “Non era una partita facile. Sembra che sia stato così perché l’espulsione dopo 10 minuti ovviamente ci ha agevolato. Siamo stati bravi a sfruttare l’uomo in più e trovare quasi sempre la superiorità sia dentro al campo che sugli esterni. Ma eravamo partiti bene anche 11 contro 11, perché abbiamo trovato subito il gol. È stato un grande approccio alla partita. Sapevamo che non era facile fare risultato a Cannara e per questo avevo avvisato i ragazzi. In più avevo paura un po’ del campo, che comunque ha retto. Adesso questa vittoria ci permette di stare lì, dietro al San Donato. Però secondo me dobbiamo pensare a fare le prestazioni e cercare di vincere. È chiaro che ci sono sempre gli avversari quindi non è mai facile, ma sono contento perché oltre al risultato abbiamo fatto una grande prestazione. Poi da martedì penseremo allo Scandicci”.

CANNARA: Lori, Lucentini (17′ st Xepapadakis), Bokoko, De Sanctis (13′ Moracci), Doko (1′ st Orlandi), Cerboni, Corrado (1′ st Faraghini), Mattia, Bazzoffia, Di Giovanni, Mangiaratti (1′ st Fondi). A disposizione: Cocchini, Frustini, Belloni, Porzi. All. Brevi.

FOLLONICA GAVORRANO: Nannelli, Bruni, Dierna, Rosati (45′ st Grifoni), Mugelli (29′ st Trovade), Fremura, Berardi, Lo Sicco (20′ st Del Rosso), Arduini (30′ st Francavilla), Fontana (19′ st Tascini), Ampollini. A disposizione: Ombra, Fofana, Giustarini, Rosini. All. Bonura.

ARBITRO: Gandino di Alessandria; assistenti Galligari di Sondrio e Denisov di Bari.

RETI: 3′ Berardi, 35′ Mugelli, 16′ st Fontana.

NOTE: espulso al 10′ Cerboni; ammoniti Mangiaratti, Moracci, Fontana.