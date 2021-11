Il centro vaccinale si sposta al Madonnino, ma chi prenota trova ancora (solo) Spergolaia

GROSSETO – Il centro vaccinale si trasferirà dal 3 dicembre al centro fieristico del Madonnino, a Braccagni, ma ancora chi prenota (anche per dicembre) trova come unica scelta per Grosseto l’hub di Spergolaia. È l’anomalia che si trovano davanti coloro che, in questi giorni, si stanno prenotando per la terza dose (e anche per la prima e la seconda).

Tutti (coloro che hanno prenotato in precedenza) dovrebbero essere informati con sms della nuova sede, ma visti i problemi già riscontrati in passato anche con l’invio (e il ricevimento) degli sms, è strano che ancora le prenotazioni indirizzino alla sede di Spergolaia invece di indicare già il centro fieristico per quelle prenotazioni oltre il 2 dicembre.

Non solo, sempre da comunicazione Asl, il centro di Alberese dovrebbe chiudere i battenti il primo dicembre, e il 3 chi è già prenotato dovrebbe fare il vaccino al Madonnino (dietro comunicazione con sms) stessa ora, stesso giorno, luogo differente, ma, come sottolineano alcuni cittadini, c’è chi ha preso appuntamento il 2 dicembre, magari perché aveva il giorno libero al lavoro, o per un qualunque altro motivo. Che cosa succederà a queste prenotazioni visto che, sempre da comunicazione Asl, Spergolaia è chiusa e l’hub del Madonnino non ancora aperto?

Sono molte le domande dei cittadini che purtroppo non trovano risposta al momento. Tanto che in molti si rivolgono proprio a noi non riuscendo ad averne dai canali ufficiali.