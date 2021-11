Coronavirus: 66 nuovi positivi in Maremma. La metà nel capoluogo. 38 ricoverati: sei in intensiva

GROSSETO – Sono 66 i nuovi positivi in provincia di Grosseto su 537 tamponi. Nella Asl sud est (Arezzo 50, Grosseto 66, Siena 42, uno extra Asl) sono 159 i nuovi positivi. Dei nuovi positivi 27 rientrano nella fascia zero 18 anni, e 24 in quella tra 19 e 49 anni.

Dieci le guarigioni, mentre sono 781 i positivi che si trovano al proprio domicilio. Dei nuovi positivi due sono ad Arcidosso, cinque a Castel del Piano, uno a Civitella Paganico e uno a Follonica, quattro a Gavorrano, 32 a Grosseto, uno a Manciano, due a Massa Marittima, a Monte Argentario e Roccalbegna, cinque a Roccastrada (dove c’è un focolaio innescato da una festa in un locale), tre a Santa Fiora, due a Scansano, due a Scarlino, uno a Seggiano e uno a Sorano.

Attualmente le persone ricoverate al Misericordia nel reparto covid sono 32, a cui vanno aggiunti i sei in terapia intensiva. 1552 coloro che sono in quarantena per contatto stretto.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 159 Provincia di Arezzo 50 Provincia di Siena 42 Provincia di Grosseto 66 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 26 5 9 6 3 1 Grosseto 27 12 12 6 7 2 Siena 9 9 9 8 4 3 ASL TSE 62 26 30 20 14 6

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 21 nov Lunedì 22 nov Martedì 23 nov Mercoledì 24 nov Giovedì 25 nov Venerdì 26 nov Sabato 27 nov Domenica 28 nov Arezzo 9 22 30 23 51 34 42 50 Siena 42 68 35 56 37 46 44 42 Grosseto 60 30 40 41 42 47 48 66 Totale Asl 111 120 105 120 130 127 134 158

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Arcidosso 2 Castel Del Piano 5 Civitella Paganico 1 Follonica 1 Gavorrano 4 Grosseto 32 Manciano 1 Massa Marittima 2 Monte Argentario 2 Roccalbegna 2 Roccastrada 5 Santa Fiora 3 Scansano 2 Scarlino 2 Seggiano 1 Sorano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 6 TI San Donato Arezzo 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 32 TI Misericordia Grosseto 6

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 705 Provincia di Siena 821 Provincia di Grosseto 537

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 445 Provincia di Siena 822 Provincia di Grosseto 814

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 377 Provincia di Siena 763 Provincia di Grosseto 781

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1049 Provincia di Siena 2230 Provincia di Grosseto 1552

Guariti Provincia di Arezzo 22 Provincia di Siena 20 Provincia di Grosseto 10