Rinnovo dei Consigli di frazione: ecco come candidarsi

MASSA MARITTIMA – Si sono svolte le prime tre assemblee per il rinnovo dei Consigli di frazione nel comune di Massa Marittima. La prima nella frazione di Valpiana e la seconda nella frazione di Prata, la terza a Tatti. Si prosegue con l’assemblea di Niccioleta lunedì 29 novembre.

Le assemblee sono aperte a tutti i cittadini e sono finalizzate prevalentemente alla formazione dell’elenco dei candidati per le elezioni dei prossimi Consigli di frazione per i quali sono state fissate le date: martedì 30 novembre, dalle 15 alle 19 a Valpiana, presso il centro sociale Grandi; giovedì 2 dicembre, dalle 14 alle 18, presso il bar Il Glicine (ex teatro); martedì 14 dicembre, dalle 14 alle 18, a Tatti, ex scuola, in piazza Fratti; e giovedì 16 dicembre, dalle 14 alle 18, a Niccioleta, nella stanza della Bottega della Salute.

“Essere presenti alle assemblee per il rinnovo dei Consigli di frazione è importante per ridare operatività e forza a questi organismi rappresentativi”, sottolinea l’assessore Ivan Terrosi.

“Nelle prime assemblee che abbiamo convocato si è registrato una flessione nei numeri di presenza, sicuramente dovuta al clima di emergenza pandemica che purtroppo stiamo ancora vivendo e che scoraggia la voglia di essere presenti e attivi nella vita sociale del paese. Ma bisogna in qualche modo reagire e provare a tornare alla normalità. La partecipazione alle assemblee è sicuramente un importante momento di confronto che non dobbiamo lasciarci sfuggire. Mi auguro, per la stessa ragione, un numero consistente di candidature ai Consigli di frazione, ma soprattutto una cospicua presenza dei cittadini elettori il giorno delle elezioni”.

Si ricorda che sarà possibile inviare le proprie candidature all’ufficio protocollo del Comune o all’indirizzo mail s.poli@comune.massamarittima.gr.it per Valpiana fino a lunedì 29 novembre ore 12; per Prata fino a martedì 30 novembre, ore 12; per Tatti e Niccioleta fino a venerdì 10 dicembre, ore 12.