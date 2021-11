Colpo basso al Real Fabrica, terza vittoria stagionale per l’Atlante Grosseto

GROSSETO – Altra prova da incorniciare per l’Atlante Grosseto, che conquista la terza vittoria stagionale e mantiene l’imbattibilità interna col 5-3 a spese del Real Fabrica di Roma. Partita al cardiopalma con due squadre accanite e motivate, col risultato che si sblocca poco prima del riposo con la rete di Mateo per i biancorossi. A inizio ripresa raddoppio di Morad al 5′.

A sette minuti dalla fine i laziali mettono il portiere di movimento e la gara si infiamma. Santomassimo accorcia le distanze al 14′, poi il 3-1 di capitan Gianneschi al 18′ cui risponde Racanicchi al 19′, ma i locali replicano con due perle dalla distanza nel giro di venti secondi: gloria per Mateo prima e per Baluardi dopo. Allo scadere, ancora Santomassimo per il definitivo 5-3.

Sono tre punti pesantissimi per il team di mister Izzo, che sale nel gruppetto delle terze agganciando proprio il Fabrica.