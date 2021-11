Buralli show, alla Blue Factor il derby di serie A2 contro il Circolo Pattinatori Alice

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Circolo Pattinatori Alice lotta per mezz’ora alla pari con il Castiglione, capolista del girone B di serie A2, ma poi deve cedere alla quotata formazione del Blue Factor, vittoriosa per 6-3. I biancorossi di Michele Achilli hanno messo tutto quello che avevano, ma la grande giornata di Federico Buralli, autore di quattro reti (sale così a dodici in stagione) ha costretto Alice a rimettere i sogni di portare via un risultato positivo dal Palasport di Casa Mora. Il Grosseto, che ha disputato una bella partita, paga alcuni minuti di black out e alcune decisioni arbitrali nel momento topico della gara.

A mettere la partita sulla strada giusta per il Castiglione, al 3′, è stato proprio l’ex Federico Buralli, che ha battuto due volte Tommaso Bruni (autore di una prestazione davvero sopra le righe, che ha respinto tre tiri diretti) nel giro di 25 secondi. Salvadori con un tiro da centro area rimette subito in partita Alice, ma è ancora Buralli ad allungare, stavolta su rigore. Achilli con un tiro da lontano riesce a portare i suoi all’intervallo sotto di appena una rete. Nel secondo tempo Buralli firma il poker personale e dà il via alla fuga decisiva dei biancocelesti di casa che volano fino al 6-2 grazie a Maldini e Santoni.

Achilli potrebbe riportare sotto Alice all’11’ ma Michael Saitta si supera togliendo la palla dal sette. Non sbaglia invece il rigore Salvadori, che fissa il finale sul 6-3.

Blue Factor Castiglione-Alice Grosseto 6-3

CASTIGLIONE: Saitta, Donnini; Gucci, Piro, Maldini, Buralli, Santoni, Montauti, Cabiddu, Brunelli. All. Massimo Bracali.

ALICE GROSSETO: Bruni, Raffaello Ciupi; Achilli, Alfieri, Nerozzi, Bianchi, Salvadori, Leonardo Ciupi, Borracelli, Giusti. All. Marco Ciupi.

ARBITRI: Vincenzo Marinelli

RETI: nel p.t. al 2’31 Buralli, 2’56 Buralli, 9’09 Salvadori, 12’39 Buralli (rigore), 23’46 Achilli; nel s.t. al 2’53 Buralli, 5’26 Maldini, 22’27 Santoni, 23’37 Salvadori (rigore)

NOTE: espulsione temporanea (2′) di Cabiddu, Achilli, Leonardo Ciupi.