Nuovo hub vaccinale, Morini e Bruni: “Soddisfatti per questa scelta, un grande servizio ai cittadini” 

MANCIANO – È stata individuata la nuova sede del centro vaccinale a Manciano che dal 7 dicembre servirà i comuni delle Colline dell’Albegna. Si tratta dei locali de Le Stanze, in via Cavour 6, in pieno centro storico a Manciano.

“Per continuare la somministrazione delle dosi di vaccino anti Covid-19, soprattutto delle terze dosi, – spiega l’assessore al Sociale, Valeria Bruni – sono state individuate Le Stanze, in concertazione con Asl e con la Conferenza dei sindaci Colline dell’Albegna, in quanto i parametri dei nuovi hub vaccinali sono cambiati rispetto a quelli di qualche mese fa: non serve uno spazio di 400 metri quadrati per la gestione e la somministrazione delle dosi ma un luogo centrale, facilmente raggiungibile dai mezzi pubblici e dai cittadini. Le Stanze sono state appena ristrutturate e posseggono tutte le certificazioni idonee a ospitare la popolazione”.

“Siamo orgogliosi che questi spazi – commenta il sindaco di Manciano Mirco Morini – che sono stati riportati alla luce lo scorso 19 agosto, siano utilizzati per uno scopo tanto importante quanto vitale, in questo momento così duro che tutti stiamo vivendo. Daremo anche questa volta, come la scorsa volta all’interno del palazzetto dello sport, un servizio fondamentale ai nostri cittadini e a quelli dei paesi limitrofi”.