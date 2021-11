Nuova commissione Pari opportunità: c’è ancora tempo per candidarsi

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’ultimo giorno disponibile per le donne residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia che vogliono candidarsi come membri della Commissione pari opportunità è fissato per il prossimo 24 dicembre. Le interessate hanno già disponibile sull’home page del sito istituzionale dell’ente http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it sia il bando, che il modello per presentare la domanda.

L’amministrazione valuterà dai curriculum ulteriori tre donne in possesso di competenza ed esperienza relativamente alle pari opportunità e alla differenza di genere, nei vari campi del sapere, culturale, sociale e professionale, residenti nel territorio comunale affiancheranno le elette.

«Cinque le donne che saranno designate dal Consiglio comunale – fanno sapere la sindaca Elena Nappi e la consigliera delegata alle pari opportunità Jessica Biancalani – tre in rappresentanza della maggioranza e due per l’opposizione, una candidata ciascuna sarà segnalata dal mondo della scuola, dalle organizzazioni sindacali, da quelle di categoria e ne farà parte anche una dipendente dell’amministrazione comunale».

«La Commissione – concludono Nappi e Biancalani – è un organismo permanente, con facoltà consultiva e propositiva sia per il Consiglio comunale, che per la Giunta municipale. Ad essa spetta il compito di promuove attività di studio, ricerca, documentazione, avanza proposte di azioni positive per le pari opportunità, favorendo interventi per le fasce deboli, in particolare per l’integrazione sociale dei diversamente abili, degli anziani e dei giovani e arriva a proporre interventi sulle politiche settoriali del Comune».