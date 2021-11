ROCCASTRADA – Incidente sulla SP19 Montemassi – Meleta (Roccastrada) intorno alle 17 di questo pomeriggio.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di verifica, è rimasta coinvolta un’unica auto con due passeggeri a bordo: una donna, trasportata in codice 2 all’Ospedale Misericordia di Grosseto, e un uomo, che non ha riportato ferite.