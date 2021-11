Il patrimonio minerario del Parco: una giornata di studi al centro congressi

GAVORRANO – Sono passati 13 anni dalla pubblicazione del masterplan del Parco Nazionale delle Colline Metallifere e se per certi versi questo rimane ancora uno dei pilastri per la governance del territorio, è necessario predisporre un nuovo strumento per l’attuazione delle finalità del Parco: il Piano di Indirizzo.

Da questa esigenza è nata la giornata di studi “Il Patrimonio Minerario del Parco, dal masterplan al piano di indirizzo” in programma venerdì 3 dicembre dalle ore 15.30 alle 18.30 presso la Porta del Parco del Centro Congressi a Gavorrano.

Previsti gli interventi del sindaco di Gavorrano Andrea Biondi, della presidente del Parco Lidia Bai, della direttrice Alessandra Casini e altri importanti relatori come, Silvia Caschili di Eni Rewind, Agata Patanè di Ispra, Roberta Pieraccioli dei Musei di Maremma, Giancarlo Pagani ed Elena Buracchi dell’Università di Siena, Nicola Verruzzi sindaco di Montieri e presidente della Comunità del Parco. Al termine aperitivo con i prodotti della filiera corta Drago delle Colline Metallifere.

Questa giornata di studio intende presentare le attività svolte dal Parco finalizzate alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio minerario e geologico: la digitalizzazione della documentazione di archivio (DataBase Geologico Minerario, Archivio Edison) consultabili on line, la creazione di una mediateca con filmati di epoca e interviste ai minatori, i rilevamenti sul campo e soprattutto la creazione di un Sistema Informativo Territoriale come strumento per la gestione della consistente mole di dati che il Parco ha realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Siena.

Saranno presentati anche i risultati delle indagini ed i progetti in corso tra cui la sistemazione dell’Archivio minerario presso Niccioleta. Tutto questo sarà inserito tra gli obiettivi strategici del Piano di Indirizzo.

Per partecipare è obbligatorio il Green Pass e la prenotazione alla mail: direttore@parcocollinemetallifere.it

Prevista anche la diretta Facebook sulla pagina del Parco: https://www.facebook.com/parcocm