Il Black Friday di Grandi Navi Veloci ti porta in Sicilia col 50% di sconto

Il Black Friday è il momento perfetto per pensare alle prossime vacanze, e con GNV hai tre giorni di sconti: prenotando tra il 26 e il 29 novembre i traghetti per la Sicilia sono scontati del 50%. E potrai viaggiare tra dicembre 2021 e settembre 2022: non solo, per i viaggi da febbraio a settembre 2022, potrai avere l’opzione cancellazione gratuita fino a 7 giorni prima della partenza (lo sconto viene applicato sul biglietto, esclusi pasti e tasse, e non è valido su opzioni e prevendite).

Il primo traghetto di GNV è entrato in funzione nel 1993, collegando la Sicilia e la Liguria, con la linea da Genova a Palermo: viaggiare con Grandi Navi Veloci significa viaggiare con una compagnia leader nei collegamenti marittimi verso Sardegna, Sicilia, Albania, Spagna, Baleari, Tunisia, Marocco e Francia. Ma significa, soprattutto, viaggiare a bordo di navi confortevoli e sicure. GNV è infatti stata la prima compagnia di traghetti ad ottenere la Biosafety Trust Certification, rispondendo con prontezza e professionalità durante la pandemia, e mettendo fin da subito in atto importanti misure anti-contagio.

Sicilia

Il Black Friday di GNV è un’occasione imperdibile, se la prossima estate (o magari in primavera) hai in programma un viaggio verso la Sicilia. Sono infatti cinque le tratte che la compagnia copre da e per l’isola, tra le mete in assoluto più ambite dai turisti lombardi. Ci si imbarca da Genova, Civitavecchia o Napoli, e si scende a Palermo o a Termini Imerese. Il tutto, dopo aver goduto di utilissimi servizi: dal trasporto degli animali al trasporto di auto e moto, agli spazi a bordo per le famiglie e i bambini, Grandi Navi Veloci sa soddisfare tutte le esigenze di chi viaggia per lavoro o per piacere.

Sardegna

Grazie al Black Friday di GNV è possibile acquistare alla metà del prezzo anche i traghetti per la Sardegna. Meta per eccellenza di vacanze glamour, l’isola può essere raggiunta da Genova (collegata ad Olbia e a Porto Torres) o da Civitavecchia (collegata ad Olbia). Le prenotazioni possono comodamente essere effettuate online, verificando la disponibilità sul calendario virtuale.

Marocco e Spagna

Grandi Navi Veloci propone una traversata in traghetto da Genova e Tangeri (in sconto al 50% col Black Friday di GNV). Ma, chi lo volesse, può viaggiare verso Barcellona e visitarne la rambla, gustare le famose tapas o spingersi lungo le spiaggie della costa. GNV intende offrire viaggi confortevoli, e proprio per questo offre una vasta gamma di servizi dedicati (a cominciare dal trasporto di auto e moto, per vivere la propria vacanza o il proprio viaggio di lavoro in completa libertà, senza dover ricorrere ad una vettura a noleggio).

Tunisia

La Tunisia può essere raggiunta con GNV da Genova, da Civitavecchia o da Palermo, e prenotando dal 26 al 28 novembre, il biglietto ti costa il 50% in meno. Così, si potrà godere della sua cultura, dei suoi sapori, dell’incredibile fascino del deserto o della vivacità delle sue località di mare.

Albania

Negli ultimi anni, l’Albania si è fatta larga strada tra le mete di viaggio più gettonate. Economica e affascinante, può essere raggiunta in traghetto con GNV, che offre anche la possibilità di trasportare la propria auto. Parte dell’offerta del Black Friday, i traghetti verso Durazzo partono da Bari (il viaggio dura poco meno di 11 ore).