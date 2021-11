Elezioni in Provincia, è sfida tra Limatola e Casamenti: ecco i candidati consiglieri delle due liste

GROSSETO – Sfida aperta per le elezioni provinciali in Maremma. Come annunciato saranno due i candidati alla presidenza in corsa e saranno sostenuti da altrettante liste. Corrono per essere eletti presidente Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada (centrosinistra), e Andrea Casamenti, sindaco di Orbetello (centrodestra).

Le liste a sostegno sono formate da dieci candidati al consiglio provinciale. Ricordiamo che la Provincia con la riforma Delrio è diventata un ente di secondo livello e i per i suoi organi elettivi , presidente e consiglio provinciale, vengono votati dal corpo elettorale formato da sindaci e consiglieri comunali dei 28 comuni della provincia di Grosseto.

A meno di sorprese dell’ultimo ora nei due schieramenti, quello di centrosinistra e quello di centrodestra, dovrebbero essere queste le liste dei candidati che si presenteranno all’appuntamento di sabato 18 dicembre.

Ecco la lista che sostiene la candidatura a presidente della provincia Francesco Limatola: Andrea Benini (Follonica) Gianfranco Chelini (Capalbio), Elena Nappi (Castiglione della Pescaia), Elisabetta Iacomelli (Gavorrano), Cecilia Buggiani (Grosseto), Guido Cossu (Giglio), Irene Marconi (Massa Marittima), Valentino Bisconti (Orbetello), Lorella Tronchi (Magliano in Toscana), Monica Fanciulli (Santa Fiora).

Ecco la lista che sostiene la candidatura a presidente della provincia Andrea Casamenti: Guendalina Amati (Arcidosso), Danilo Baietti (Follonica), Diego Cinelli (Magliano in Toscana), Maria Rosa De Masi (Castel del Piano), Michele Giustacori (Sorano), Charlie Lynn (Follonica), Andrea Maule (Gavorrano), Maddalena Ottali (Orbetello) , Francesca Pepi (Grosseto), Andrea Vasellini (Grosseto).